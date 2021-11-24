ГАЛЕРЕЯ | На кинофестивале PÖFF состоялась долгожданная премьера фильма "Купе номер 6"

Фильм “Купе № 6” выиграл в этом году гран-при Каннского кинофестиваля, потом прошли успешные показы на международных кинофестивалях, в том числе в Торонто, Сан-Паулу, Лондоне, Карловых Варах, Вальядолиде, Иерусалиме, Хельсинки, Цюрихе и других городах.

Также Фильм номинирован на премию “Оскар” категории “Лучший иностранный фильм”.

На премьере присутствовали режиссер Юхо Куосманен, сценаристы Ливия Ульман и Андрис Фельдманис, а также актеры Сейди Хаарла и Юлия Ауг.

“Купе номер 6” сняли в 2020 году в России, герои фильма говорят в основном на русском языке. Главные роли в картине исполнили финка Хаарла и российский актер Борисов. Также в фильме снялась российская актриса с эстонскими корнями Юлия Ауг.

Сюжет фильма:

Впереди предстоит Voyage, Voyage — душевное и в меру поднимающее настроение путешествие на поезде из Москвы в Мурманск. Лаура, застенчивая и мечтательная финская студентка-археолог, купила билеты, чтобы отправиться в путешествие со своей дорогой русской подругой Ириной, но, к сожалению, она приземляется в маленьком купе одна. Таким образом, она вынуждена разделить долгое, 1487-километровое путешествие с вульгарным пьяницей и безустанно болтающим собеседником Лёхой. Мужчина возвращается на работу в арктическую шахту, а Лаура надеется увидеть редкие магические наскальные рисунки. На самом же деле оба случайно встретившихся в поезде незнакомца скучают по искренним и участливым объятиям.

Лишенная сентиментальности романтическая трагикомедия помогла механику Юхо Куосманену после награжденного в программе “Особый взгляд” фильма “Самый счастливый день в жизни Олли Мяки” получить и престижное гран-при главного конкурса Каннского кинофестиваля, за чем последовало и неизбежное признание со стороны EFA. Чарующее и непредсказуемое путешествие снимали на 35-миллиметровую пленку на ходу в старом поезде. Главные роли исполнили финка Сейди Хаарла и русский Юра Борисов.