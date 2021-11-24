Бывший муж погибшей в ДТП потребовал с Собчак 2 миллиона долларов

По словам бывшего супруга погибшей, он поговорил с Собчак лично, чтобы определить ее причастность к аварии. “Спросил у нее, имеет ли она отношение к адвокату водителя „Майбаха“, она сказала: „Нет“. Хотя я знал, что — да. То есть я столкнулся с полнейшей беспринципностью, с враньем”, — отметил мужчина.

Антон подчеркнул, что никакие деньги не возместят потерю матери его ребенка. “То, что у меня внутри, стоит намного дороже. И что у моего ребенка внутри и у бабушки моей дочки… Вы убили мать моей дочери! Это мне никакие деньги не компенсируют!” — заключил бывший муж погибшей.

Смертельная авария в Сочи случилась 9 октября. Mercedes, пассажиркой которого была Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка второго автомобиля. В отношении водителя Mercedes Олега Цоя возбудили уголовное дело. После аварии Собчак сразу отправилась в аэропорт. Из-за этого на телеведущую обрушился шквал критики в социальных сетях.