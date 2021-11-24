Моргенштерн спешно сбежал из России?

“Блогер Моргенштерн торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. А мы тут сидим, абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность, и права человека нарушать нельзя”, — заявил Бастрыкин.

Адвокат музыканта Сергей Жорин признался, что слова председателя СК вызвали у него недоумение. “Что мы об этом думаем и как будем реагировать, имеет второстепенное значение. Важнее то, как на это отреагируют подчиненные Александра Ивановича”, — сказал он.

А уже сегодня по российским СМИ пробежала новость о том, что Моргенштерн уехал из России. Утверждается, что его видели утром 24 ноября вместе с женой и охранником при посадке на поезд “Москва-Минск” в Смоленске. При этом концертов в Смоленске у Моргенштерна запланировано не было.

И вновь комментировать это пришлось адвокату Жорину. “Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данное сообщение, просто потому что ничего не знаю о местонахождении Моргенштерна, — сказал правозащитник. — Связывался ли он со мной после заявления Бастрыкина, сказать не могу, поскольку это является адвокатской тайной”.

Вот такой получился "детектив наоборот". В обычных сначала появляется загадка, а в финале сыщик ее разгадывает. Здесь же сыщик выступил в начале, а потом появилась загадка.