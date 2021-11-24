Врачи пригласили звезд-антиваксеров в “красную зону”. Те не торопятся записываться на экскурсию

Медики 11 больниц пригласили так называемых звезд-антиваксеров Егора Бероева, Марию Шукшину, Наталью Ветлицкую и других известных персон посмотреть на их работу, чтобы изменить свое мнение о прививке.

“Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать”, — говорится в письме, который уже подписали именитые доктора, среди которых главврач Коммунарки Денис Проценко.

Ответ на данное обращение не заставил себя долго ждать. Мария Шукшина, похоже, не собирается на экскурсию в красную зону. “Уважаемые врачи! А я со своей стороны приглашаю вас в зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники, элементарная профилактика сезонных респираторных заболеваний — не пустые слова, но имеют огромное значение. Я понимаю, в это уже трудно поверить, но именно так мы все всегда жили до 2020-го года. И о красной зоне речи не было.

И еще, пожалуйста, не ведитесь на подмену понятий: мы против не процесса вакцинации, а порядка его реализации, и на этой стороне есть лауреаты Нобелевской премии, ученые с мировым именем, огромное количество докторов наук и просто честных людей. На экскурсии в красной зоне при всем желании все не поместимся”.

Это послание процитировал у себя и Егор Бероев.

Видимо, врачам придется подождать, когда звезды попадут в "красную зону" уже без приглашения, а по необходимости.