24.11.2021, 20:00
ВИДЕО | Михаил Ефремов и его 16-летняя дочь победили во всероссийском киноконкурсе(3)
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Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, стал сценаристом фильма “Евангелие от Федора” по роману Достоевского “Преступление и наказание”. Его работа получила приз за лучший монтаж.
“За победу в номинации “Лучший монтаж” конкурса-акции по роману “Преступление и наказание” Ф.М. Достоевского осужденные Зеленский и Ефремов поощрены начальником учреждения с вручением памятных подарков”, — сообщили в УФСИН России по Белгородской области.
Помимо самого Ефремова (голос за кадром) в фильме приняла участие его 16-летняя дочь Вера, которая исполнила роль Сони Мармеладовой. Она прислала ему видеоматериалы в колонию. Также в ролике снялись и другие осужденные и даже работники исправительной колонии. Естественно, именно сотруднику досталась роль следователя Порфирия Петровича.