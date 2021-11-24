ВИДЕО | Михаил Ефремов и его 16-летняя дочь победили во всероссийском киноконкурсе

“За победу в номинации “Лучший монтаж” конкурса-акции по роману “Преступление и наказание” Ф.М. Достоевского осужденные Зеленский и Ефремов поощрены начальником учреждения с вручением памятных подарков”, — сообщили в УФСИН России по Белгородской области.

Помимо самого Ефремова (голос за кадром) в фильме приняла участие его 16-летняя дочь Вера, которая исполнила роль Сони Мармеладовой. Она прислала ему видеоматериалы в колонию. Также в ролике снялись и другие осужденные и даже работники исправительной колонии. Естественно, именно сотруднику досталась роль следователя Порфирия Петровича.