Эта музыка будет вечной: родители Жанны Фриске вновь судятся с Дмитрием Шепелевым

Спорных квартир, в которых есть доли у малолетнего сына Жанны Фриске Платона, две. 100 квадратных метров и 80: первая куплена родителями звезды и сразу частично записана на внуках, она сейчас сдается, в другой — все поддерживается так, как было при жизни певицы. В обеих 8-летнему ребенку принадлежит треть, две другие части остаются за Владимиром и Ольгой Фриске. Год назад они получили от отца мальчика, Дмитрия Шепелева, извещение о намерении продать эти доли, и тут же обратились в суд, пытаясь отстоять целостность недвижимости.

Рассмотрение двух исков шло параллельно в Пресненском и Хамовническом судах столицы. В обоих случаях Фемида встала на сторону телеведущего, а решение Пресненского подкрепил уже и Мосгорсуд. Однако, за легендарную “двушку” в Шмитовском проезде родители Жанны еще намерены побороться в апелляции.

“18 ноября слушалось дело о восстановление срока на подачу жалобы со стороны Фриске на решение суда первой инстанции, — прокомментировали в Хамовническом районном суде. — Срок восстановили, жалоба подана. Дата рассмотрения пока не назначена”.

Дело в том, что решение было вынесено еще в июне, но сначала возражения представителей Владимира Борисовича и Ольги Владимировны по каким-то причинам не были приняты, а потом истекли и допустимые сроки. Но спустя месяцы супругам удалось добиться возобновления громкого процесса.

По словам одного из адвокатов семьи Фриске, судьба первой квартиры ему неизвестна, но, судя по всему, сделок по продаже доли Платона Шепелев еще не совершал. Жиплощадь в Шмитовском площадью 88 квадратов и стоимостью около 287 тыс. евро в данный момент находится под арестом во избежание каких-либо действий со стороны всех владельцев.