“Есть мысли уйти на покой”: признание Александра Маслякова в день 80-летия

Александр Масляков переживает, что после его ухода на заслуженный отдых, КВН скатится и прекратит пользоваться популярностью. “Есть уже мысли об уходе на покой. Вокруг работают молодые ребята, Сан Саныч, сын, давно окреп, в подпорке не нуждается. Словом, надо только решиться. Глубоко не анализировал, но понимаю, что буду очень нервничать, глядя на КВН со стороны. А в старости лучше поберечь нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются”, — заявил бессменный руководитель популярной программы.

Дело еще в том, что сын Маслякова не любит быть в центре внимания, поэтому он не может на все 100 процентов продолжить работу отца. “Я решаю, не надо подталкивать. Слишком большой разрыв между теми, кто играет, и тем, кто ведет. Можно, конечно, все списать на опыт, но… У меня нет трона, и во время игры я не сижу, а стою. Проблема в ином: Александр Второй 16 лет вел премьер-лигу, но у сына напрочь отсутствует интерес к публичности. Его это никак не заводит, не стимулирует. Ему больше нравится заниматься организационными вопросами”, — добавил Александр Васильевич.

К слову, Масляков также попробовал приставить к делу и внучку. Не так давно 15-летняя Таисия вернулась к роли ведущей детского КВН. “Все спонтанно получилось. Нужна была девчонка, вот и приобщили Тасю, она-то постоянно перед глазами… Первые передачи записывались весной, внучка еще осваивалась, дальше смотрится получше. Но ее никто не заставляет. Захочет — продолжит сниматься, нет — уйдет. Дело добровольное, но было бы глупо не попробовать. Как мне в свое время. Получил шанс и воспользовался им. Конечно, не думал, что задержусь на телевидении на всю жизнь, но так получилось”, — заключил артист.