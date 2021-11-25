25.11.2021, 13:38
В 54 года умер старший брат солистки Spice Girls(1)
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Солистка поп-группы Spice Girls Джери Хорнер (в девичестве Холлиуэлл) потеряла брата, сообщает The Sun. 54-летний Макс Холлиуэлл, работник фирмы по развитию экотехнологий, умер в реанимации английского города Беркхамстед после того, как почувствовал себя плохо в своем доме.
Друзья семьи говорят, что сестра и брат были очень близки. Именно к Максу Джери обратилась за помощью, когда ушла из группы, вместе они поехали в Париж, чтобы избежать внимания прессы после завершения карьеры в Spice Girls. “Можете себе представить, какое трудное время они переживают. Просим уважать право семьи на личную жизнь”, — сказал представитель Джери.
Полицию вызвали к дому Макса 17 ноября — позвонивший переживал за жизнь и здоровье мужчины. Смерть брата звезды не носит криминальный характер.