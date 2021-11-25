В 54 года умер старший брат солистки Spice Girls

Друзья семьи говорят, что сестра и брат были очень близки. Именно к Максу Джери обратилась за помощью, когда ушла из группы, вместе они поехали в Париж, чтобы избежать внимания прессы после завершения карьеры в Spice Girls. “Можете себе представить, какое трудное время они переживают. Просим уважать право семьи на личную жизнь”, — сказал представитель Джери.