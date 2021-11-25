Серьезно?! Billboard назвал самую популярную песню всех времен

Сингл Тесфайе побил рекорд песни “The Twist” американского певца Чабби Чекера, проведя в чарте Hot 100 90 недель подряд. По этому поводу Billboard назвал “Blinding Lights” “величайшей песней всех времен”.

Трек Чабби Чекера вышел в 1960 году, а достиг звания “величайшей песни” в 2008-м.

Ранее в этом году The Weeknd получил награды “Артист года” и “Песня года” на церемонии вручения премии iHeartRadio Music Awards, а также стал триумфатором премии Billboard.