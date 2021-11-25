Какой вы скандинавский бог по гороскопу

Овен — Моди

Моди является богом воинской ярости и по совместительству сыном лидера всего пантеона — Одина. На поле битвы этот бог наводил страх на противников воодушевлял своих соратников. Овнов роднит с этим божеством то, что они хорошо разбираются в человеческих эмоциях. Это дает им возможность манипулировать людьми и использовать их минусы.

Телец — Фрейр

Фрейр олицетворяет плодородие и лето. Он, как и Тельцы, отличается спокойным и миролюбивым нравом, учтив и не поддается провокациям. Он всегда старается избегать конфликтов и споров — поэтому данное созвездие ему точно подходит.

Близнецы — Локи

Локи славится своей хитростью. Очень часто он добивается своих целей с помощью обмана и манипуляций, поэтому Близнецы прекрасно отражают характер божества. Они проявляют гибкость своего ума, но порой используют для этого не самые доблестные способы.

Рак — Фригга

Фригга — жена Одина. Она олицетворяет любовь, ласку, домашний уют и брак. Также она является провидицей, чем очень похожа на Раков. Ведь это созвездие очень сильно полагается на свою интуицию.

Лев — Тор

Кому как не Львам олицетворять гордого бога грома? Он горд, честен и любит внимание, так же как и Львы. Но несмотря на свое тщеславие, они обладают очень милым и добродушным характером. Они сильны духом и всегда готовы защитить слабых.

Дева — Форсети

Это божество олицетворяет справедливость во всем мире. Он считается покровителем судов и собраний. Именно на него возложена обязанность разрешать конфликты, руководствуясь своими мудростью и знаниями. Также и Девы всегда отличаются мудростью, рассудительностью и любовью к порядку. Их толковые советы всегда помогают выпутаться из, казалось бы, безвыходной ситуации.

Весы — Браги

Браги ассоциируется с красноречием и романтичностью. Это божество всегда являлось покровителем творческих людей. Весы очень похожи на Браги тем, что они всегда тяготеют к творческим профессиям и обладают хорошим красноречием.

Скорпион — Хермод