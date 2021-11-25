3 способа сделать женский оргазм ярче

Контроль над интимными мышцами

Пожалуй, стоит начать от простого к сложному. Ты наверняка не раз слышала о том, что тренировки мышц тазового дна и их осознанные сокращения во время секса способны сделать интимную близость незабываемой, а оргазм – фантастическим. Но как вообще это работает, и как использовать силу влагалища во время секса?

Тренировки интимных мышц хороши не только для здоровья (это профилактика недержания мочи, опущения органов малого таза, застоев крови), но и для удовольствия.

Они стимулируют кровообращение, что помогает крови в нужный момент легко и в бОльших объемах приливать к органам малого таза. А там, где больше крови, там больше кислорода, необходимого для более быстрого обмена сигналами между телом и мозгом, – именно в этом кроется оргазм.

Сокращая интимные мышцы во время секса, можно достичь более плотного обхвата стенками влагалища полового члена – это усиливает ощущения при проникновении и позволяет сделать их более яркими.

Пробуем. Чтобы «ощутить» свои интимные мышцы, можешь попробовать остановить процесс мочеиспускания, когда в следующий раз отлучишься в уборную. Чтобы более качественно управлять мышцами тазового дна, попробуй перед этим как бы «втянуть» анус.

Запомни, какие мышцы при этом задействованы и попробуй повторить во время секса. С первого раза может не получиться, но в интимных тренировках, как и во всех остальных, главное - регулярность.

Эджинг

Суть приема в том, чтобы отдалять удовольствие в течение какого-то времени, чтобы в конце концов, получив его, испытать неописуемое наслаждение. Именно так и работает эджинг (от англ. edge - край).

Практиковаться в том, чтобы подводить себя к краю снова и снова, перед тем как все-таки прыгнуть с обрыва, лучше начинать во время соло-секса. При мастурбации проще контролировать и степень возбуждения, и собственные усилия, прилагаемые к тому, чтобы получить оргазм.