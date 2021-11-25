3 способа сделать женский оргазм ярче(6)
Контроль над интимными мышцами
Пожалуй, стоит начать от простого к сложному. Ты наверняка не раз слышала о том, что тренировки мышц тазового дна и их осознанные сокращения во время секса способны сделать интимную близость незабываемой, а оргазм – фантастическим. Но как вообще это работает, и как использовать силу влагалища во время секса?
Тренировки интимных мышц хороши не только для здоровья (это профилактика недержания мочи, опущения органов малого таза, застоев крови), но и для удовольствия.
Они стимулируют кровообращение, что помогает крови в нужный момент легко и в бОльших объемах приливать к органам малого таза. А там, где больше крови, там больше кислорода, необходимого для более быстрого обмена сигналами между телом и мозгом, – именно в этом кроется оргазм.
Сокращая интимные мышцы во время секса, можно достичь более плотного обхвата стенками влагалища полового члена – это усиливает ощущения при проникновении и позволяет сделать их более яркими.
Пробуем. Чтобы «ощутить» свои интимные мышцы, можешь попробовать остановить процесс мочеиспускания, когда в следующий раз отлучишься в уборную. Чтобы более качественно управлять мышцами тазового дна, попробуй перед этим как бы «втянуть» анус.
Запомни, какие мышцы при этом задействованы и попробуй повторить во время секса. С первого раза может не получиться, но в интимных тренировках, как и во всех остальных, главное - регулярность.
Эджинг
Суть приема в том, чтобы отдалять удовольствие в течение какого-то времени, чтобы в конце концов, получив его, испытать неописуемое наслаждение. Именно так и работает эджинг (от англ. edge - край).
Практиковаться в том, чтобы подводить себя к краю снова и снова, перед тем как все-таки прыгнуть с обрыва, лучше начинать во время соло-секса. При мастурбации проще контролировать и степень возбуждения, и собственные усилия, прилагаемые к тому, чтобы получить оргазм.
Самая длинная фаза в цикле сексуального возбуждения – плато. Именно нахождение на ней подводит тебя к оргазму. Стадия плато характеризуется устойчивым и сильным возбуждением, как эмоциональным, так и физическим.
Пробуем. Находясь на стадии плато, ты можешь чувствовать, как нарастает возбуждение и усиливаются физические ощущения – это верный признак близящегося оргазма.
Все, что тебе нужно – ослабить или прекратить стимуляцию до того, как ты достигнешь точки невозврата. Это требует немалых волевых усилий, но, поверь, того стоит!
Вернувшись на стадию плато, стимуляцию можно возобновить, снова подводя себя к краю. Когда это закончить – решать только тебе. Но будь осторожна, критически важно оставаться на прежнем уровне сексуального возбуждения на протяжении всего времени, иначе ты рискуешь остаться ни с чем.
Контролируемое дыхание
Контролировать дыхание во время секса очень важно и при этом ужасно сложно.
Мы и в обычных ситуациях следим за ним крайне редко. Впрочем, зря, ведь многие наши дыхательные привычки, перебираясь из жизни в постель, отдаляют нас от оргазма.
Например, задержка дыхания во время секса контрпродуктивно сказывается на разрядке, а поверхностное дыхание (когда мы часто и неглубоко дышим) не позволяет органам получить достаточно кислорода для работы.
Он необходим для корректной работы всех органов, и половые – не исключение. Чем больше кислорода и крови в области паха, тем проще достичь оргазма, и тем более ярким он будет.
Пробуем. Прими удобное положение лежа на кровати, расслабься. Положи одну руку на грудь, а другую на живот, туда, где кончается линия ребер. При вдохе почувствуй, как воздухом наполняется не грудь, а диафрагма. Получается? Именно такая методика дыхания поможет тебе во время секса получить более яркий оргазм.
Но ведь если следить за дыханием, можно отвлечься от самого оргазма?
Принцип контролируемого дыхания в том, чтобы практиковать его до, а не во время оргазма. Начинай заблаговременно, не задерживай дыхание, не срывайся на отдышку в попытках впечатлить мужчину или не разбудить детей стонами. К тому же, фокус на дыхании позволит сосредоточиться на происходящем. А это все же лучше, чем мысли о работе, домашних делах или о том, как ты выглядишь во время секса.