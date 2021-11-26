ФОТО | Ужас за закрытыми дверями. Полиция неоднократно вмешивалась в случаи домашнего насилия в семье эстонской блогерши Трийну Лийс и стриптизера Джастина

В прошлом году Трийну Лийс кричала на весь интернет, что благодаря приложению TikTok встретила своего принца в Австралии. Большую часть года эстонка и стриптизер Джастин МакНэрн поддерживали отношения на расстоянии, пока, наконец, в декабре прошлого года австралиец не приехал в Эстонию. Однако радужная совместная жизнь быстро превратилась в настоящий кошмар.Уже через день после того, как Джастин приехал в Эстонию, пара решила пожениться. Свои отношения они официально оформили в начале этого года, 22 января. “Надо сказать, женитьба не облегчает получение визы. Мы поженились по любви”, — рассказывал в то время Джастин Õhtuleht.Разлад в отношениях молодой пары начался уже ранней весной, когда мужчина начал проявлять вспыльчивый характер. Джастин сильно хлопнул дверью в приступе ярости и после, среди прочего, толкнул жену так, что она упала на землю.Из видеороликов видно, что ссоры были возникали, например, из-за коробки для салата или других бытовых вещей, а иногда просто потому, что Трийну Лийс разговаривала с Джастином в неподходящий момент. Соседи вызывали полицию к Трийну Лийс в Виймси как минимум четыре раза, две записи об этом сохранились в официальном реестре.