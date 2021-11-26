Похоже, все серьезно: Моргенштерн после отъезда отменил московский концерт

По сообщениям его представителей, музыкант уехал в Белоруссию, где у него была закрытая вечеринка, но до последнего никто не говорил, что он собирается уехать из страны. На 26 ноября у 23-летнего музыканты был намечен концерт в московском клубе Gipsy — и сегодня там приостановили продажу билетов. Само мероприятие отменено.

Пока непонятно, перенесут ли выступление скандального рэпера или же это полноценная отмена. Сам артист не выходит на связь, не появляется в социальных сетях и не комментирует эту историю. Его представители тоже отмаливаются.

Напомним, Александр Бастрыкин во время беседы со студентами обратил внимание на кумира молодежи и отметил, что не доволен его поведением. “Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекая в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи. А мы все сидим и абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность, что права человека нарушать нельзя”, — говорит Александр Иванович.

На следующий день в ресторан рэпера пришли с проверкой, там выявили продажу алкоголя без лицензии. Пока что место не закрыли, а просто выписали штраф.

По некоторым данным, Моргенштерн из Минска отправился в Дубай. Сколько времени рэпер вместе с женой и охраной проведет там, не сообщается.