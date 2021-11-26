Правило “золотой тарелки”: как не набрать вес зимой

Такой принцип питание предполагает разделение тарелки в основные приемы пищи на три части. Половину ее должны заполнять источники клетчатки: овощами или фруктами. Вторая половина заполняется в соотношении: 25% белка (рыба, мясо птицы, бобовые, орехи) и 25% цельнозерновые продукты. Предпочтение следует отдавать запеченным, тушеным или сваренным продуктам.

“Добавляйте в умеренном количестве в тарелку растительные масла, идеально — сыродавленные, т. к. в них больше всего пользы и витаминов. Хорошим вариантом станут оливковое, льняное, кунжутное, конопляное, подсолнечное масла”, — рекомендует эксперт.

Кроме того, она подчеркнула важность достаточного употребления воды, восполнения запасов витаминов и минералов в организме, а также сокращения количества сладостей в рационе.