Гузеева оправдалась за слова о “непривитом” Гаркалине

“В полемике с беснующимися ковид диссидентами я ответила, что Гаркалин не прививался, не зная, привит он или нет на самом деле. Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия. Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотели доказать свою правоту”, — оправдалась Гузеева.

При этом она выразила недовольство поведением Андрея Малахова, который “даже не потрудился” взять у нее комментарий на эту тему по телефону. Гузеева обвинила ведущего в том, что он воспользовался выдернутой из контекста фразой и добавил “несуществующих подробностей”. По словам актрисы, они с Гаркалиным физически не могли контактировать друг с другом и даже “приветы” передавали через медсестру.

“Официально заявляю: я никогда и нигде не говорила, не писала постов о том, что Гаркалин покупал сертификат о вакцинации. И уж тем более, не заявляла о том, что он поделился со мной такой информацией”, — отрезала Гузеева.