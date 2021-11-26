Как снимали фильм “Сталкер”: фотоистории Арво Ихо(1)
– Если бы я не нарушал правила в своей жизни, то этой выставки не было бы, — так Арво Ихо начал свой рассказ на открытии. И снял маску.
Действительно, мы сегодня можем видеть фотоисторию со съемок фильма “Сталкер” благодаря тому, что больше 40 лет назад Арво не послушал своего Мастера. В далеком 1976 году Андрей Тарковский был худруком трёх начинающих кинематографистов на “Таллинфильм”. Арво входил в число счастливчиков. Летом 1977 года Тарковский разрешил молодому оператору приехать практиковаться на съемки нового фильма. В течение двух лет Арво Ихо наблюдал, с какими сложностями рождался “Сталкер”.
– На площадке было запрещено снимать всем, кроме официального мосфильмовского фотографа Геннадия Мурашко. Но я как японский шпион потихоньку начал фотографировать из-за кустов. Потом показал первые снимки Андрею Арсеничу. Они ему понравились, и он сказал: когда фотографа нет на месте, снимай, — вспоминает автор выставки.
Когда Тарковский закончил съемки фильма, Арво подарил ему комплект лучших фотографий. Себе оставил работы в небольшом формате и негативы. Жил он тогда в маленькой однокомнатной квартирке, и со временем начал часто переезжать. Так что долгое время не знал, где хранятся негативы, думал, что они потеряны. И когда уже состоявшийся кинематографист собирал материал для своей книги и перебирал архив, неожиданно нашёл их. Было это в 2015 году.
Негативы, к огромному счастью владельца, оказались в полном порядке. Арво смог напечатать фото и представить их в России на крупнейших выставках, посвященных творчеству Андрея Тарковского. Они произвели фурор, оказалось, что со съемок “Сталкера” практически нет снимков. Его работы купил Русский музей. Теперь они участвуют в международной выставке, которая колесит по Европе.
Истории через фотографии
Арво Ихо много лет снимал игровые и документальные фильмы как оператор, режиссер. Сейчас он официально пенсионер. Но отдыхать не любит. Его энергичность и задор отметили, пожалуй, все зрители на открытии выставки.
– Мне надо работать, быть в стреме, — говорит Арво. — Я уже не снимаю кино, но я вернулся к первой любви. Это фотография. В начале декабря в Таллинне у меня будет большая фотовыставка “Сад мечтаний”. А еще есть идея организовать курс о том, как рассказывать истории в фотографии.
Истории через фотографии получаются у Арво прекрасно. Переходишь от одного фотоснимка к следующему — и как будто сам находишься в Зоне. Вот Тарковский неторопливо в летний день проводит с актерами читки сценария. Снимают после захода солнца, а днём — только репетиции. Вот Мастер не ладит с оператором. Вот он стоит за плечами актеров, раз — и он уже за камерой. Сейчас момент, когда нужно красить траву и листья в зеленый, слишком рано они пожелтели. Теперь момент, когда оказалось, что пленка, на которую отсняли чуть ли не треть фильма, с браком. Дальше на фото переживания. Арво комментирует, что пришло время, когда деньги, выделенные на фильм, закончились, а еще снимать и снимать. Тогда, кстати, режиссер принял решение, что нужна вторая серия. Он на новый бюджет снимет обе части киноленты.
Жизнь Зоны после
Так случилось, что места съемок “Сталкера” стали местом паломничества многих людей. И поскольку Арво живет в Эстонии и был наблюдателем создания фильма, его часто просят журналисты, художники, режиссеры, композиторы, да и просто зрители, влюбленные в творчество Тарковского, провести их в Зону. Арво с удовольствием это делает как Сталкер-2. На выставке в Нарве он представил также серию цветных фотографий “паломников”.
В Нарвской резиденции еще можно увидеть небольшой фильм Арво Ихо, в который кроме фото со съемочной площадки вошли современные съемки тех мест. Теперь часть Зоны — это часть города.
Как родилась идея провести выставку в Нарве
Яна Будковская, продюсер кинофестиваля Kinoff, захотела расширить программу и представить новые форматы. Кроме фильмов зрители в этом году могут увидеть фотовыставку и дебютные работы молодых режиссеров-любителей.
– Потому что цель фестиваля Kinoff не только показать достойный фильмы жителям Эстонии, но и вдохновить всех желающих на съемки своего кино, — говорит Яна Будковская.
Выставка открыта до 12 декабря 2021
Время работы: Чт, Пт, Сб, Вс 11:00-17:00
NART — Нарвская арт резиденция
Joala 18, 20103 Narva
Смотреть расписание кинофестиваля Kinoff можно на официальном сайте