Как снимали фильм “Сталкер”: фотоистории Арво Ихо

– Если бы я не нарушал правила в своей жизни, то этой выставки не было бы, — так Арво Ихо начал свой рассказ на открытии. И снял маску.

Действительно, мы сегодня можем видеть фотоисторию со съемок фильма “Сталкер” благодаря тому, что больше 40 лет назад Арво не послушал своего Мастера. В далеком 1976 году Андрей Тарковский был худруком трёх начинающих кинематографистов на “Таллинфильм”. Арво входил в число счастливчиков. Летом 1977 года Тарковский разрешил молодому оператору приехать практиковаться на съемки нового фильма. В течение двух лет Арво Ихо наблюдал, с какими сложностями рождался “Сталкер”.

– На площадке было запрещено снимать всем, кроме официального мосфильмовского фотографа Геннадия Мурашко. Но я как японский шпион потихоньку начал фотографировать из-за кустов. Потом показал первые снимки Андрею Арсеничу. Они ему понравились, и он сказал: когда фотографа нет на месте, снимай, — вспоминает автор выставки.

Когда Тарковский закончил съемки фильма, Арво подарил ему комплект лучших фотографий. Себе оставил работы в небольшом формате и негативы. Жил он тогда в маленькой однокомнатной квартирке, и со временем начал часто переезжать. Так что долгое время не знал, где хранятся негативы, думал, что они потеряны. И когда уже состоявшийся кинематографист собирал материал для своей книги и перебирал архив, неожиданно нашёл их. Было это в 2015 году.

Негативы, к огромному счастью владельца, оказались в полном порядке. Арво смог напечатать фото и представить их в России на крупнейших выставках, посвященных творчеству Андрея Тарковского. Они произвели фурор, оказалось, что со съемок “Сталкера” практически нет снимков. Его работы купил Русский музей. Теперь они участвуют в международной выставке, которая колесит по Европе.

Истории через фотографии

Арво Ихо много лет снимал игровые и документальные фильмы как оператор, режиссер. Сейчас он официально пенсионер. Но отдыхать не любит. Его энергичность и задор отметили, пожалуй, все зрители на открытии выставки.