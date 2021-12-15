Ходить голым по дому оказалось полезно для здоровья

По словам ученых, нахождение без одежды побуждает чаще рассматривать свою кожу и наблюдать за появлением новых родинок. Согласно информации издания, меланома является наиболее распространенной и самой смертоносной формой рака кожи, поэтому терапевт Кэтти Мосс из Нортгемптоншира, Англия, призвала каждую неделю проверять тело на наличие новообразований. Она посоветовала обращать внимание на родинки, которые асимметричны, имеют неровные границы, изменили цвет или стали больше, чем ластик на карандаше.

Кроме того, отказ от одежды дома позволяет отслеживать изменения внешнего вида тела. Ученые из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета в Далласе обнаружили, что наличие небольшого количества жира на животе увеличивает риск развития сердечных заболеваний даже при нормальном весе. Так, вероятность отложения кальция в артериях оказалась в два раза выше у обладателей лишних объемов в области талии по сравнению со стройными людьми. Это приводит к образованию бляшек, повышающих риск сердечного приступа. Чтобы избежать подобных последствий, диетолог Далия Кэмпбэлл порекомендовала сократить прием углеводов и увеличить потребление постного мяса, овощей и фруктов, а также начать заниматься спортом.

Специалисты также выяснили, что, глядя на обнаженное тело, человек способен исправить свою осанку. «Разденьтесь, встаньте боком к зеркалу, выпрямите позвоночник и отведите плечи назад. Представьте, что веревка тянет вашу макушку к потолку и подтягивает живот к позвоночнику. Делайте это регулярно, и у вас разовьется мышечная память. Со временем у вас появится хорошая осанка», - заверил директор Бристольской физиотерапевтической клиники Ричард Брикнелл.

Помимо этого, медики порекомендовали чаще ходить без одежды, чтобы наблюдать за появлением сыпи, синяков и отеков. Это поможет вовремя обратиться за помощью, если внешний вид явно отклоняется от нормы.