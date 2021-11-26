Новый южнокорейский сериал обогнал “Игру в кальмара” в рейтинге Netflix

По данным аналитической компании FlixPatrol, фантастический хоррор “Зов ада” на корейском языке оказался первым в списке самых просматриваемых телешоу Netflix на следующий день после его выпуска в пятницу на прошлой неделе, но уступил первое место мультсериалу “Аркейн” в воскресенье.

В понедельник и вторник хоррор вновь возглавил рейтинг, а драма о выживании “Игра в кальмара” оказалась на четвертой позиции.

В сериале “Зов ада”, снятом Ён Сан Хо, команда демонов в виде гигантских волосатых существ выслеживает грешников, выносит им смертные приговоры и отправляет в ад. После серии необъяснимых сверхъестественных явлений возникает религиозная группа, основанная на идее божественной справедливости.