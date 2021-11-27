“Оклемаемся лет через 10”: “коронавирусный” прогноз участницы “Битвы экстрасенсов”(5)
Ольга Якубович является представительницей любовной магии: все испытания шоу она проходит с куклой и говорит, что в каждом из нас живет добро, которое способно растопить все проблемы на пути. По ее словам, именно эти силы помогут победить пандемию. “Наша жизнь уже никогда не станет, как прежде. Даже менталитет людей меняется: мы никогда так долго не носили маски и не жили в условиях, когда все закрывается. Последствия пандемии будут продолжаться еще 5-7 лет. Оклемаемся от этого мы лет через 10. Нам нужно привыкать к тому, что есть и подстраиваться под это. Искать лучшие стороны, не впадать в депрессию, не поддаваться панике, сохранять спокойствие”, — признается ведьма.
Участница нового сезона популярного шоу “Битва экстрасенсов” заглянула в будущее и сообщает, в следующем году наша жизнь сильно не поменяется. “2022 будет сложный. Он будет такого же типа, как и предыдущие два. Вирус никуда не денется. Начнутся споры между людьми относительно вакцин, будет прыгать курс валюты. Нас не закроют как в прошлом году, но ощущение опасности, угрозы и высокая смертность сохранятся”, — рассуждает Якубович.
Ольга последние несколько месяцев рассуждала о появлении пандемии: почему она появилась сейчас, кто послал ее человечеству, почему мы переживаем это время? В итоге ведьма пришла к выводу, что это высшая сила намекает нам: мы уничтожаем планету.
“Человек — самое чудовищное существо, которое воплощено здесь. Поэтому мы заслужили то, что получили. Все по справедливости, ведь ничто не может нарушить равновесия”, — резюмирует ведьма.