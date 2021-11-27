“Оклемаемся лет через 10”: “коронавирусный” прогноз участницы “Битвы экстрасенсов”

Ольга Якубович является представительницей любовной магии: все испытания шоу она проходит с куклой и говорит, что в каждом из нас живет добро, которое способно растопить все проблемы на пути. По ее словам, именно эти силы помогут победить пандемию. “Наша жизнь уже никогда не станет, как прежде. Даже менталитет людей меняется: мы никогда так долго не носили маски и не жили в условиях, когда все закрывается. Последствия пандемии будут продолжаться еще 5-7 лет. Оклемаемся от этого мы лет через 10. Нам нужно привыкать к тому, что есть и подстраиваться под это. Искать лучшие стороны, не впадать в депрессию, не поддаваться панике, сохранять спокойствие”, — признается ведьма.