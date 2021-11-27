27.11.2021, 12:35
Марку Рудинштейну провели эктренную операцию, состояние критическое
screenshot - youtube
Состояние здоровья находящегося в больнице кинопродюсера Марка Рудинштейна продолжает ухудшаться. Как пишет Telegram-канал Mash, ему провели срочную операцию. Продюсер находится в крайне тяжелом состоянии.
Как уточняет Mash, Рудинштейну провели трахеостомию — операцию по формированию искусственного отверстия в шее. Он находится на ИВЛ в реанимации. Из-за обширного ишемического инсульта у кинопродюсера сильно поражен мозг.
75-летний Марк Рудинштейн был госпитализирован с инфарктом на прошлой неделе. Врачи прооперировали его, установив стент. Позже в прессе появились сообщения о том, что у Рудинштейна произошел инсульт, и он находится в предкоматозном состоянии.
Свой юбилей Рудинштейн отметил 7 апреля. Рудинштейн — заслуженный работник культуры Российской Федерации, создатель и продюсер кинофестивалей “Кинотавр” и “Кинотаврик”, организатор кинопремии “Золотой овен”.