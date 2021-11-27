Марку Рудинштейну провели эктренную операцию, состояние критическое

Как уточняет Mash, Рудинштейну провели трахеостомию — операцию по формированию искусственного отверстия в шее. Он находится на ИВЛ в реанимации. Из-за обширного ишемического инсульта у кинопродюсера сильно поражен мозг.

75-летний Марк Рудинштейн был госпитализирован с инфарктом на прошлой неделе. Врачи прооперировали его, установив стент. Позже в прессе появились сообщения о том, что у Рудинштейна произошел инсульт, и он находится в предкоматозном состоянии.