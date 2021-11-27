27.11.2021, 14:25
Как помочь организму вывести токсины(7)
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Когда речь идет о выводе токсинов, большинство рекомендаций сводятся к корректировки рациона. Однако, помочь организму очистится можно не только с помощью правильного питания, — радует Medikforum.
По словам врача, важную роль в этом процессе играет состояние кожи.
“Потоотделение — это важная составляются выделительной системы, помогающая почкам выводить ненужные вещества с жидкой средой”, — рассказывает эксперт.
В связи с этим она посоветовала регулярно очищать кожу с помощью скрабирующих средств или щетки во время водных процедур. Не лишними будут контрастные души и посещение бани, конечно, если для этого нет противопоказаний.