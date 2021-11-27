27.11.2021, 17:30
Дочь Глюкозы выгнали из элитной школы. Певица в ответ призвала открыть в школах курилки(5)
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Певица Глюкоза предложила организовать в школах курилки. Таким образом 35-летняя Наталья Ионова вступилась за свою 14-летнюю дочь, которую отчислили из элитной школы в том числе из-за вредной привычки, — сообщает НТВ.
“Лиду вместе с компанией поймали за курение. Меня вызвали к директору. А где детям курить? Они в машине едут с водителем — там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила”.
Глюкоза заявила, что педагоги просто придираются к ее дочери из-за яркой и эпатажной внешности. По мнению артистки, в российской системе образования слишком много запретов, а учителя не хотят понимать детей с непростым характером.
Открыть бар и ночной клуб при школе Глюкоза пока не предложила.