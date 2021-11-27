Дочь Глюкозы выгнали из элитной школы. Певица в ответ призвала открыть в школах курилки

“Лиду вместе с компанией поймали за курение. Меня вызвали к директору. А где детям курить? Они в машине едут с водителем — там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила”.