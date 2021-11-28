Ушел из жизни певец и композитор Александр Градский

Накануне стало известно, что Градский попал в больницу с подозрением на инсульт. Ему стало плохо дома, он потерял сознание и не приходил в себя около часа.

В сентябре певец перенес коронавирус, после этого его здоровье сильно ухудшилось. По сведениям «МК», Градский жаловался на боли в ногах и почти перестал вставать.

Александр Градский — певец, автор песен и композитор. Он написал музыку более чем к 40 художественным фильмам и несколько рок-опер. В последние годы Градский был одним из наставников в шоу «Голос» на «Первом канале» и худруком театра «Градский Холл».