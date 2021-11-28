“Прямо в студии ставили капельницы”: что происходило с Александром Градским перед смертью

На днях 72-летнего Градского экстренно увезли в больницу с подозрением на инсульт. Музыкант почувствовал себя плохо в пятницу, 26 ноября, когда находился дома, ему срочно вызвали скорую помощь. Александр Борисович два дня провел в реанимации без сознания, ранним утром в воскресенье стало известно, что артист скончался.

Выяснилось, что Градский давно плохо себя чувствовал, но продолжал работать и сниматься в шоу “Голос”. На запись последних нескольких программ он приезжал в сопровождении медиков в лежачем положении.

“Александра Борисовича доставляли в студию на носилках, на таких, которые используют в скорых, на колесиках, — рассказали “СтарХиту” на съемочной площадке шоу. — Это даже не инвалидная коляска, а именно носилки — он был в горизонтальном положении. Потом пересаживали в красное кресло, снимали выпуск, снова перекладывали на носилки и иногда прямо в студии начинали ставить капельницы”.

Причину такого состояния ни участникам, ни большинству присутствующих не объясняли. Говорят, Градский столкнулся с осложнениями после ковида, который перенес в начале осени: у мэтра сильно болели ноги и он почти не вставал с постели. В этом сезоне, кстати, сильно сократили персонал и количество зрителей на площадке “Голоса” во избежание распространения опасной инфекции.

Кроме плохого физического состояния и болезненного внешнего вида, сложно было не обратить внимание на проблемы с речью у звездного наставника. “Хоть и было видно, что Александру Борисовичу откровенно нехорошо, он никак не делал себе на это скидку в процессе записи, — продолжает источник. — Активно комментировал выступления, давал рекомендации, хвалил, ругал. Но на монтаже в итоге от всех его пламенных речей оставляли буквально несколько фраз: многое приходилось вырезать, так как говорил он периодически не совсем внятно. Получался брак”.

В истории как минимум российского “Голоса” это первый случай, когда выбывает не участник, а тренер. Что предпримут в такой ситуации руководители Первого канала и непосредственно программы, пока неизвестно.