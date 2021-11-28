Подведены итоги XXV Таллиннского кинофестиваля “Темные ночи”

Жюри главной конкурсной программы во главе с Майком Дауни присудило Гран-при “Темных ночей” немецкому фильму о писателе Томасе Браше “Дорогой Томас” (реж. Андреас Кляйнерт). Этот деятель был настоящим бунтарем и после Пражской весны организовывал в Берлине акции протеста. “За мощный нарратив и мастерское исполнение биографического фильма, который проливает свет на жизнь одной из центральных фигур немецкой литературы”, — обосновало свой выбор жюри. Победитель главного конкурса получает приз, который предоставляется городом Таллинном — 20 000 евро.

Исполнивший роль Томаса Браша Альберт Шух был удостоен приза за лучшую мужскую роль. Жюри отметило “его совершенно правдоподобную интерпретацию жизни одного из важнейших творцов Германии”, назвав актера безусловным кинематографическим талантом.

Призы за лучшую режиссуру и лучший сценарий были присуждены польскому режиссеру Войцеху Смажовскому за фильм “День свадьбы”, который остро обнажает образ мышления ксенофобского общества и напоминает о нелицеприятных исторических событиях.

Лучшей актрисой жюри признало 11-летнюю российскую актрису Софью Кругову, которая исполнила роль Маши в черной комедии Кирилла Соколова “Оторви и выбрось”, став самой молодой актрисой в истории “Темных ночей”, удостоенной приза.

Приз за лучший дебютный фильм получил 32-летний немецкий режиссер Франческо Соссаи за свою работу “Другие каннибалы”, в которой двое живущих в итальянской провинции мужчин пытаются сбежать от повседневности. Лучшим фильмом из стран Балтии была признана драма Андрюса Блажявичюса “Бегунья”. Премию за лучшую работу в конкурсе “Бунтари не без причины” присудили польскому фильму Петра Стасика “Мотыльки”.