Подведены итоги XXV Таллиннского кинофестиваля “Темные ночи”(2)
Жюри главной конкурсной программы во главе с Майком Дауни присудило Гран-при “Темных ночей” немецкому фильму о писателе Томасе Браше “Дорогой Томас” (реж. Андреас Кляйнерт). Этот деятель был настоящим бунтарем и после Пражской весны организовывал в Берлине акции протеста. “За мощный нарратив и мастерское исполнение биографического фильма, который проливает свет на жизнь одной из центральных фигур немецкой литературы”, — обосновало свой выбор жюри. Победитель главного конкурса получает приз, который предоставляется городом Таллинном — 20 000 евро.
Исполнивший роль Томаса Браша Альберт Шух был удостоен приза за лучшую мужскую роль. Жюри отметило “его совершенно правдоподобную интерпретацию жизни одного из важнейших творцов Германии”, назвав актера безусловным кинематографическим талантом.
Призы за лучшую режиссуру и лучший сценарий были присуждены польскому режиссеру Войцеху Смажовскому за фильм “День свадьбы”, который остро обнажает образ мышления ксенофобского общества и напоминает о нелицеприятных исторических событиях.
Лучшей актрисой жюри признало 11-летнюю российскую актрису Софью Кругову, которая исполнила роль Маши в черной комедии Кирилла Соколова “Оторви и выбрось”, став самой молодой актрисой в истории “Темных ночей”, удостоенной приза.
Приз за лучший дебютный фильм получил 32-летний немецкий режиссер Франческо Соссаи за свою работу “Другие каннибалы”, в которой двое живущих в итальянской провинции мужчин пытаются сбежать от повседневности. Лучшим фильмом из стран Балтии была признана драма Андрюса Блажявичюса “Бегунья”. Премию за лучшую работу в конкурсе “Бунтари не без причины” присудили польскому фильму Петра Стасика “Мотыльки”.
Выдаваемые совместно с одной из ведущих мировых пиар-компаний в области киноиндустрии DDA призы DDA Spotlight были вручены австрийскому режиссеру Себастьяну Майзу за фильм “Великая свобода” и режиссеру южноафриканского происхождения из США Лизль Томми за фильм “Респект”. Цель премии — отметить заслуги кинематографистов, которые своим творчеством или деятельностью поддерживают разнообразие киноиндустрии и вовлечение в нее групп меньшинств.
Прочих премий удостоились:
- Лучшая операторская работа — Эмре Таньилдиз, "Список тех, кто меня любит" (Турция);
- Лучшая музыка — Эса-Пекка Салонен, "Ожидание" (Финляндия);
- Лучший художник-постановщик — Анна Натраи, "Навсегда" (Венгрия);
- Специальные призы жюри конкурса дебтных фильмов: "Погружение" (Чили-Мексика), "Женщина мира" (Франция);
- Лучший короткометражный фильм — "Они должны были перейти реку" (Франция);
- Приз экуменического жюри — "Мукагали" (Казахстан);
- Приз жюри FIPRESSI — "Другие люди" (Польша);
- Премия "За дело всей жизни": Карлос Саура (Испания), Элле Кулль (Эстония);
- Приз зрительских симпатий — "Отголоски войны" (Германия);