Сбежавший из России Моргенштерн нашелся в Дубае

Моргенштерн и его возлюбленная Дилара покинули Россию 24 ноября. Тогда представители артиста подчеркивали, что он уехал в Минск ради выступления, после чего обязательно вернется в Москву. Однако после визита в Беларусь Алишер отправился в Арабские Эмираты.

Рэпер долгое время игнорировал все слухи о себе, а его представители воздерживались от комментариев. Лишь в воскресенье друг музыканта опубликовал видео с его участием. В ролике Дилара везет Моргенштерна на тележке по аэропорту Дубая. Выглядят влюбленные как всегда счастливыми.

Позднее и Дилара опубликовала несколько видео в социальных сетях: девушка похвасталась роскошным ужином в социальных сетях. Теперь поклонники уверены, что ни о каком преследовании рэпера речи не идет. По их мнению, Моргенштерн и Дилара просто отдыхают в Арабских Эмиратах и вскоре вернутся к повседневным делам.

Напомним, что 23 ноября Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в продаже наркотиков через социальные сети. Адвокат рэпера Сергей Жорин сразу же заявил, что для таких домыслов нет никаких оснований. Так или иначе, фанаты стали опасаться за светлое будущее артиста.

Это уже не первый случай, когда рэпер привлекал к себе внимание правоохранительных органов. В июне его оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Позднее Александр Бастрыкин отреагировал на неоднозначное высказывание Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Тогда глава Следственного комитета даже инициировал проверку, результаты которой пока неизвестны.