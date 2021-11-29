“Как ты мог, Саш Борисыч?” звезды простились с Александром Градским, а Киркоров — с модельером Абло

“Я, конечно, не мог предположить, что это произойдет так бесчеловечно внезапно. Никто не мог. В последнем сообщении, на который я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление… И я верил. Мы Вас любим, Александр Борисович!” — написал Леонид Агутин .

Не остались в стороне и остальные наставники “золотого состава” шоу “ Голос ”. “Дорогой наш, самый важный, самый главный Наставник…Не в проекте — в жизни. В том, каким должен быть человек, выбравший музыку и сцену. Порядочный. Принципиальный. Трогательный. Бескомпромиссный. Всегда на стороне Истины и Добра. Сегодня Мастер закончил свой путь на Земле. Но никогда, НИКОГДА не стихнет этот удивительный, поднимающий до вершин, ГОЛОС. Никогда свет от этой энергии, от этой ЖИЗНИ не угаснет в тех, кто имел счастье видеть его, слушать его, быть его учеником, работать с ним. Наш недосягаемый и родной Александр Борисович, мы любили, любим, и будем любить Вас. Как любят Родину — ВСЕГДА. Спасибо, что были здесь, и так щедро делились СОБОЙ”, — попрощалась с Александром Борисовичем Пелагея .

Ранее в социальных сетях прощальное сообщение оставил супруг Пугачевой, Максим Галкин . “Ушел Александр Градский . Яркий, уникальный, талантливый, бескомпромиссный, категоричный. Большая утрата для всех, кто любит музыку. Очень грустно. Как же так, Александр Борисович? Слишком рано. Очень будет Вас не хватать на экране и в жизни”, — написал шоумен.

Алла Борисовна много лет была знакома с Александром Градским. У них были своеобразные отношения, в которые они не посвящали других — при этом оба с уважением относились друг к другу. “Как молоды мы были, как верили в себя. Прощай Александр. Пока жива, буду помнить тебя”, — цитирует Примадонну российского шоу-бизнеса “СтарХит”.

“Ушел Саша Градский. Профессионал. Легенда. По зловещей иронии судьбы ушел в День матери — вот сижу, ошарашенный, и слушаю его пронзительную “Песню о матери” из гениального фильма А. Кончаловского “Романс о влюбленных” и вспоминаю… Как куда-то вместе летали… Болтали… Анекдоты рассказывали… Выпивали… Смеялись… И при этом я всегда понимал, что общаюсь с тонким, гениальным человеком. Прощай, Саша”, — написал Игорь Николаев .

Эмоционально высказалась о Градском и Лолита Милявская : “Саша, Я Вас знаю с моих 16 лет.. Мне так повезло быть представленной Вам за кулисами родителями. Всю мою жизнь, Вы относились ко мне как к маленькой девчонке при первой встрече… Мудрые советы, которые Вы дали мне на вашей кухне, относительно моей личной жизни… Я пытаюсь им следовать… Спасибо за то, что дали спеть “Геллу” в Вашей версии “Мастера и Маргариты“… Спасибо за много чего в этой жизни, хоть никогда не были напрямую моим учителем… Рок-н-ролл Жив… Вы Живы. Всегда робела перед Вами и продолжаю…⁣⁣⠀Мои глубочайшие соболезнования замечательной семье Александра Градского”.

О трагической новости не мог не упомянуть певец Михаил Шуфутинский , с которым Градский был знаком много лет. “Ушел из жизни еще один великий человек — артист, певец, музыкант, композитор. Еще один символ нашего поколения. Мы в шоке от невосполнимой утраты. Я всегда очень ценил его и наши добрые отношения. Мы были дружны. Вечная тебе память Александр Борисович!”

Вика Цыганова соболезнует семье мэтра, она назвала Градского символом эпохи совести и души: “Какая утрата! Александр, дорогой, как же так… Реально больно, сложно поверить… Последний из эпохи совести, профессионализма, последний из эпохи души. Ушел… Как быстро мы сиротеем, остаемся один на один с безумием мира. Спасибо, конечно, скажут тебе многие люди, но я благодарю тебя за благословение, которое ты мне дал: “Пой “Россию”, ничего не бойся, я всегда любил твой голос”. Эти слова Александр Борисович сказал мне перед поездкой в Италию, я ехала записывать альбом “Россия”. Спасибо огромное, человеческое, за твой могучий талант, достоинство личности, за тепло твоих добрых наставлений! Ты лучший для меня наставник. Царствие небесное”.

“Утро началось с новости, которую осознать пока невозможно… Ушел Саша Градский… Ушла целая эпоха… Трудно переоценить вклад этого артиста в отечественную культуру, его неповторимый, сильный, ни на чей не похожий голос, которому было подвластно все: рок, популярные песни, оперное искусство, а еще Саша сочинял, сочинял много, не боялся экспериментов, писал песни с социальной направленностью, многие из которых ушли в народ. Страшная утрата. Прощай, Саша, покойся с миром… Пусть земля будет пухом… Светлая память большому артисту Александру Градскому!” — простилась с мэтром Лариса Долина .

Актриса и режиссер Светлана Дружинина, которая была знакома с музыкантом по одной из своих картин “Солнце, снова солнце”, где он озвучил главного героя, она тоже прокомментировала новость о смерти артиста: “Могу только сказать, что голос — это дар от Бога. Только нужно его хорошо гранить. Его нужно хорошо, так сказать, обучить, этот аппарат. Это уникальный дар, уникальный голос, которым Александр Градский воспользовался в самой высшей степени… <…> Он легкий, азартный, он влюбчивый в женщин, он влюбчивый в дело, он влюбленный в жизнь. И нужно отдать ему должное — вот таким же ярким, горячим, страстным он жил до последних своих дней. Ибо вся его работа, которую я видела на телевидении с молодыми голосами, говорила о том, что в нем еще был и великолепный учитель. Вечной светлой памяти прекрасному артисту, общественному деятелю, учителю, художнику Александру Градскому. Спасибо ему за все, нижайший поклон!”

Печальную новость о смерти музыканта прокомментировал композитор Игорь Крутой: “Александр Градский — огромного размера талант: и вокальный, и композиторский, и общественный. Можно было любить или не любить Сашу за какие-то высказывания — он был достаточно категоричен, но его талант закрывал все эти вещи, и к нему было огромное уважение и любовь всей страны, начиная с фильма “Романс о влюбленных” и заканчивая его последними посиделками в жюри “Голоса”.

С большой теплотой и уважением о Градском вспоминает Александр Розенбаум.

Из всей этой плеяды выделился Филипп Киркоров. Про Градского он за весь день не написал ни строчки (хотя, говорят, упомянул в сторис), зато этой ночью высказался об уходе Вирджила Абло — креативного директора Louis Vitton и создателя бренда Off-White. “Он — мое вдохновение и слабость. Он как будто сканировал меня и выдавал идеи и креатив, от которых у меня перехватывает дыхание”, — написал в частности Филипп. А дальше сделал непоправимую ошибку, добавив “Ушла целая эпоха”. Тут-то “королю попа” и досталось от подписчиков, которые эту фразу в этот день воспринимали никак не в отношении модельера. “Ушел Градский. Вот кого жаль. А это кто?”, “Про людей, которые не несут в это жизнь ничего путного, мы пишем, а про уход великого Маэстро-земляка — нет. Просто слов нет”, “Киркоров как всегда побрякушник и тряпочник без души и сердца”, “Некрасиво с вашей стороны упомянуть Вирджила (впервые слышу о нем от вас), но ни слова не сказать про Градского…“ — застыдили певца.