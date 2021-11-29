“Как ты мог, Саш Борисыч?” звезды простились с Александром Градским, а Киркоров — с модельером Абло(4)
Алла Борисовна много лет была знакома с Александром Градским. У них были своеобразные отношения, в которые они не посвящали других — при этом оба с уважением относились друг к другу. “Как молоды мы были, как верили в себя. Прощай Александр. Пока жива, буду помнить тебя”, — цитирует Примадонну российского шоу-бизнеса “СтарХит”.
Ранее в социальных сетях прощальное сообщение оставил супруг Пугачевой, Максим Галкин. “Ушел Александр Градский. Яркий, уникальный, талантливый, бескомпромиссный, категоричный. Большая утрата для всех, кто любит музыку. Очень грустно. Как же так, Александр Борисович? Слишком рано. Очень будет Вас не хватать на экране и в жизни”, — написал шоумен.
А одним из первых высказался Дима Билан.
Не остались в стороне и остальные наставники “золотого состава” шоу “Голос”. “Дорогой наш, самый важный, самый главный Наставник…Не в проекте — в жизни. В том, каким должен быть человек, выбравший музыку и сцену. Порядочный. Принципиальный. Трогательный. Бескомпромиссный. Всегда на стороне Истины и Добра. Сегодня Мастер закончил свой путь на Земле. Но никогда, НИКОГДА не стихнет этот удивительный, поднимающий до вершин, ГОЛОС. Никогда свет от этой энергии, от этой ЖИЗНИ не угаснет в тех, кто имел счастье видеть его, слушать его, быть его учеником, работать с ним. Наш недосягаемый и родной Александр Борисович, мы любили, любим, и будем любить Вас. Как любят Родину — ВСЕГДА. Спасибо, что были здесь, и так щедро делились СОБОЙ”, — попрощалась с Александром Борисовичем Пелагея.
“Я, конечно, не мог предположить, что это произойдет так бесчеловечно внезапно. Никто не мог. В последнем сообщении, на который я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление… И я верил. Мы Вас любим, Александр Борисович!” — написал Леонид Агутин.
В одном из сезонов “Голоса” вместе с Александром Борисовичем посчастливилось работать Полине Гагариной. Певица посвятила последний пост именитому коллеге: “Самобытный, строгий, требовательный, добрый, мудрый, душевный. Профессионал и абсолютный перфекционист в музыке. Александр Борисович, горюем, нам сильно будет вас не хватать. Мои самые глубокие соболезнования семье и близким!”
“Бог выбирает лучших”, — отметил в своем видеообращении Григорий Лепс. Он признался, что не знает, какие вещи нужно говорить в ситуациях такого плана. Артист выразил соболезнования родным и близким Градского, а также пожелал им счастья и здоровья.
К нему присоединился Баста: “Суровый, непримиримый, взрывной, душевный, веселый, вечно молодой! Прощай, мистер Rock’n’Roll…”
Эмоционально высказалась о Градском и Лолита Милявская: “Саша, Я Вас знаю с моих 16 лет.. Мне так повезло быть представленной Вам за кулисами родителями. Всю мою жизнь, Вы относились ко мне как к маленькой девчонке при первой встрече… Мудрые советы, которые Вы дали мне на вашей кухне, относительно моей личной жизни… Я пытаюсь им следовать… Спасибо за то, что дали спеть “Геллу” в Вашей версии “Мастера и Маргариты“… Спасибо за много чего в этой жизни, хоть никогда не были напрямую моим учителем… Рок-н-ролл Жив… Вы Живы. Всегда робела перед Вами и продолжаю…⠀Мои глубочайшие соболезнования замечательной семье Александра Градского”.
“Непреклонный, неугомонный, бесстрашный, независимый, хрупкий и нежный. Последний Рыцарь. Прощайте, Александр Борисович”, — написал в своем Instagram Иван Ургант.
“Ушел Саша Градский. Профессионал. Легенда. По зловещей иронии судьбы ушел в День матери — вот сижу, ошарашенный, и слушаю его пронзительную “Песню о матери” из гениального фильма А. Кончаловского “Романс о влюбленных” и вспоминаю… Как куда-то вместе летали… Болтали… Анекдоты рассказывали… Выпивали… Смеялись… И при этом я всегда понимал, что общаюсь с тонким, гениальным человеком. Прощай, Саша”, — написал Игорь Николаев.
“Утро началось с новости, которую осознать пока невозможно… Ушел Саша Градский… Ушла целая эпоха… Трудно переоценить вклад этого артиста в отечественную культуру, его неповторимый, сильный, ни на чей не похожий голос, которому было подвластно все: рок, популярные песни, оперное искусство, а еще Саша сочинял, сочинял много, не боялся экспериментов, писал песни с социальной направленностью, многие из которых ушли в народ. Страшная утрата. Прощай, Саша, покойся с миром… Пусть земля будет пухом… Светлая память большому артисту Александру Градскому!” — простилась с мэтром Лариса Долина.
Вика Цыганова соболезнует семье мэтра, она назвала Градского символом эпохи совести и души: “Какая утрата! Александр, дорогой, как же так… Реально больно, сложно поверить… Последний из эпохи совести, профессионализма, последний из эпохи души. Ушел… Как быстро мы сиротеем, остаемся один на один с безумием мира. Спасибо, конечно, скажут тебе многие люди, но я благодарю тебя за благословение, которое ты мне дал: “Пой “Россию”, ничего не бойся, я всегда любил твой голос”. Эти слова Александр Борисович сказал мне перед поездкой в Италию, я ехала записывать альбом “Россия”. Спасибо огромное, человеческое, за твой могучий талант, достоинство личности, за тепло твоих добрых наставлений! Ты лучший для меня наставник. Царствие небесное”.
О трагической новости не мог не упомянуть певец Михаил Шуфутинский, с которым Градский был знаком много лет. “Ушел из жизни еще один великий человек — артист, певец, музыкант, композитор. Еще один символ нашего поколения. Мы в шоке от невосполнимой утраты. Я всегда очень ценил его и наши добрые отношения. Мы были дружны. Вечная тебе память Александр Борисович!”
Надежда Бабкина поделилась в личном блоге видео с выступления Градского 1984 года. Музыкант исполняет песню “Нам не жить друг без друга”. Певица оставила под роликом лаконичную подпись: “Прощай, Саша…”
Актриса и режиссер Светлана Дружинина, которая была знакома с музыкантом по одной из своих картин “Солнце, снова солнце”, где он озвучил главного героя, она тоже прокомментировала новость о смерти артиста: “Могу только сказать, что голос — это дар от Бога. Только нужно его хорошо гранить. Его нужно хорошо, так сказать, обучить, этот аппарат. Это уникальный дар, уникальный голос, которым Александр Градский воспользовался в самой высшей степени… <…> Он легкий, азартный, он влюбчивый в женщин, он влюбчивый в дело, он влюбленный в жизнь. И нужно отдать ему должное — вот таким же ярким, горячим, страстным он жил до последних своих дней. Ибо вся его работа, которую я видела на телевидении с молодыми голосами, говорила о том, что в нем еще был и великолепный учитель. Вечной светлой памяти прекрасному артисту, общественному деятелю, учителю, художнику Александру Градскому. Спасибо ему за все, нижайший поклон!”
Печальную новость о смерти музыканта прокомментировал композитор Игорь Крутой: “Александр Градский — огромного размера талант: и вокальный, и композиторский, и общественный. Можно было любить или не любить Сашу за какие-то высказывания — он был достаточно категоричен, но его талант закрывал все эти вещи, и к нему было огромное уважение и любовь всей страны, начиная с фильма “Романс о влюбленных” и заканчивая его последними посиделками в жюри “Голоса”.
С большой теплотой и уважением о Градском вспоминает Александр Розенбаум.
Из всей этой плеяды выделился Филипп Киркоров. Про Градского он за весь день не написал ни строчки (хотя, говорят, упомянул в сторис), зато этой ночью высказался об уходе Вирджила Абло — креативного директора Louis Vitton и создателя бренда Off-White. “Он — мое вдохновение и слабость. Он как будто сканировал меня и выдавал идеи и креатив, от которых у меня перехватывает дыхание”, — написал в частности Филипп. А дальше сделал непоправимую ошибку, добавив “Ушла целая эпоха”. Тут-то “королю попа” и досталось от подписчиков, которые эту фразу в этот день воспринимали никак не в отношении модельера. “Ушел Градский. Вот кого жаль. А это кто?”, “Про людей, которые не несут в это жизнь ничего путного, мы пишем, а про уход великого Маэстро-земляка — нет. Просто слов нет”, “Киркоров как всегда побрякушник и тряпочник без души и сердца”, “Некрасиво с вашей стороны упомянуть Вирджила (впервые слышу о нем от вас), но ни слова не сказать про Градского…“ — застыдили певца.