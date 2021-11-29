“Должок!” В библиотеку наконец вернули книгу, взятую более 100 лет назад

В библиотеке рассказали, что сейчас она отправляет читателям напоминания о необходимости вернуть книги. Если книгу не возвращают, владелец абонемента не сможет взять другую. Решение отказаться от штрафов за просрочку было принято потому, что пени не мотивировали читателей возвращать книги. Возможно, отмена штрафов и помогла вернуть просроченную на 110 лет книгу — уже потомкам тех, кто ее брал…