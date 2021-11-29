29.11.2021, 12:07
“Должок!” В библиотеку наконец вернули книгу, взятую более 100 лет назад(2)
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“Книгу Кейт Уигген “Новые хроники Ребекки”, выданную первому читателю в 1910 году, недавно вернули. Тот, кто брал книгу, получал бы штраф в два цента за каждый день просрочки, и сейчас ему пришлось бы заплатить $803. Слава богу, общественные библиотеки Бойсе теперь не берут денег!” — говорится в сообщении в группе учреждения в Facebook.
В библиотеке рассказали, что сейчас она отправляет читателям напоминания о необходимости вернуть книги. Если книгу не возвращают, владелец абонемента не сможет взять другую. Решение отказаться от штрафов за просрочку было принято потому, что пени не мотивировали читателей возвращать книги. Возможно, отмена штрафов и помогла вернуть просроченную на 110 лет книгу — уже потомкам тех, кто ее брал…