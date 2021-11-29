29.11.2021, 12:54
Умер кинорежиссер Владимир Наумов(15)
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Кинорежиссер, народный артист СССР Владимир Наумов умер в Москве на 94-м году жизни. Об этом “Интерфаксу” сообщили в Союзе кинематографистов России. Причина смерти пока неизвестна.
Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде. В 1952 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа, где занимался в мастерской Игоря Савченко.
Наумов совместно с режиссером Александром Аловым снял такие ленты, как “Бег” с Людмилой Савельевой и Алексеем Баталовым, “Тегеран-43” с Наталией Белохвостиковой и Игорем Костолевским, а также картины “Мир входящему”, “Легенда о Тиле” и “Скверный анекдот”. Он также выступил одним из сценаристов советского телесериала “Как закалялась сталь” и сыграл в фильмах “Гори, гори, моя звезда”, “Кража” и “Третий удар”.
Звание народного артиста кинематографист получил в 1983 году. В 1985-м он стал лауреатом Государственной премии СССР.