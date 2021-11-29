Умер кинорежиссер Владимир Наумов

Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде. В 1952 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа, где занимался в мастерской Игоря Савченко.

Наумов совместно с режиссером Александром Аловым снял такие ленты, как “Бег” с Людмилой Савельевой и Алексеем Баталовым, “Тегеран-43” с Наталией Белохвостиковой и Игорем Костолевским, а также картины “Мир входящему”, “Легенда о Тиле” и “Скверный анекдот”. Он также выступил одним из сценаристов советского телесериала “Как закалялась сталь” и сыграл в фильмах “Гори, гори, моя звезда”, “Кража” и “Третий удар”.