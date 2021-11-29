Штирлиц возвращается: начата работа над новым сериалом о разведчике

“Сейчас у нас проснулся огромный интерес к экранизациям произведений Юлиана Семенова. Скоро начнет съемки замечательный продюсер и режиссер документально кино Артем Тоидзе, он подписал со мной и моей сестрой соглашение”, — рассказала она в эфире радио Baltkom. Также она выразила надежду, что Тоидзе переснимет “Семнадцать мгновений весны”: “пусть будет новый сериал “Семнадцать мгновений весны”, который, надеюсь, будет смотреть молодежь”.

Планируется новая экранизация и других произведений Семенова: по словам Ольги, некий продюсер уже подписал соглашение о новых сериалах “Петровка 38” и “Огарева 6”. “Мы очень бережно относимся к сохранению текста отца, и ребята, когда показали нам сценарий, меня абсолютно подкупили своим аккуратным отношением к тексту Юлиана Семенова. Я думаю, что это будут очень хорошие сериалы”, — поделилась она.

Про Макса Отто фон Штирлица (он же Максим Исаев, он же Всеволод Владимиров) Юлиан Семенов написал 14 романов и 3 пьесы. Но нам он в первую очередь известен по сериалу “Семнадцать мгновений весны”. В экранизации Татьяны Лиозновой главную роль сыграл Вячеслав Тихонов.

Но это не единственная экранизация романов Семенова. Первой стал фильм 1967 года “Пароль не нужен”. После выходили картины “Бриллианты для диктатуры пролетариата” (1975), “Жизнь и смерть Фердинанда Люса” (1976), “Испанский вариант” (1980). Как и положено настоящему разведчику, товарищ Исаев представал в разном облике: его играли Родион Нахапетов, Владимир Ивашов, Всеволод Сафонов и Улдис Думпис.

В 2009 году создатель “Ликвидации” Сергей Урсуляк выпустил сериал “Исаев”. Главную роль в нем исполнил Даниил Страхов. Впрочем, несмотря на звездный актерский состав и талантливого режиссера дочь писателя, Ольга Семенова, считает эту работу не совсем удачной из-за того, что сценарист решил лишить историю политической подоплеки и сделать ее “стерильной”.

Остается неясным, решится ли кто-нибудь перенести на экран прямое продолжение “Семнадцати мгновений весны” — “Приказано выжить”. Этот роман начинается в тот же момент, где заканчивается действие предыдущего, а завершается штурмом Берлина — и Штирлиц едва не погибает от рук своих. Впрочем, в Интернете можно найти радиопостановку. В ней к своим ролям вернулись Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой и Олег Табаков.