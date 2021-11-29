СМИ: Путин вербует Моргенштерна

По словам “Знака”, выбор действительно незавидный. Артист может вернуться в Россию, продолжить свою деятельность, отказавшись от сотрудничества с представителями власти, но тогда все угрозы со стороны Следственного комитета могут материализоваться. Второй вариант — вернуться в Россию, продолжить заниматься музыкой и бизнесом, но начать сотрудничество с властью в преддверии 2024 года.

“Моргенштерн ничего, кроме деструктивного контента, сейчас не несет в массы. Но лишаться такого лидера общественного мнения среди молодежи, которая через пару лет будет обладать избирательным правом, было бы глупо”, — замечает собеседник в президентской администрации.

Есть ли у этих переговоров уже какой-то результат, источник нашего издания уточнять не стал. По его словам, со стороны АП этим вопросом в том числе занимается начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Адвокат Алишера Моргенштерна заявил, что “ничего не знает” относительно переговоров артиста с Кремлем. Уточнять местонахождение рэпера Жорин не стал. Концертный директор Табриз Шахиди, который занимается организацией концертов Моргенштерна, пояснил, что “однозначно ответить на этот вопрос не может, так как в данный момент не обладает правильным ответом”. “Уверен, что такие переговоры теоретически возможны с любым артистом, с любым лидером общественного мнения. И я не вижу в этом ничего постыдного”, — добавил Табриз Шахиди.