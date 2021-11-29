19-летняя Алика Милова вышла в суперфинал шоу "Эстония ищет суперзвезду"

“У меня есть ощущение, что это чудесное путешествие еще не закончилось. В суперфинале я хочу доказать и показать, что я еще очень на многое способна”, — сказала Алика Милова, которая вошла в число суперфиналисток.

Три талантливых певицы Ванда-Хелен Оллеп, Марибель Вяэна и Алика Милова подготовили для участия в финале по два выступления. Вначале они порадовали зрителей песнями, которых от участниц никто не ожидал: “It’s All So Quiet”, “Beautiful Day” и “Non, je ne regrette rien”.

Во втором туре певицы выступили дуэтом вместе с судьями шоу. Дуэт Ванды-Хелен Оллеп и Михкеляь Рауда исполнил песню “Annabel”, композиция “Hingerahu paik“ прозвучала в исполнении Марибель Вяэна и Биргит Саррап и дуэт Алики Миловой и Койта Тооме представил публике песню “Nädalalõpp”.

Во время шоу проходило голосование телезрителей благодаря которому были выбраны суперфиналисты, которые будут выступать на зрелищном суперфинале 12 декабря. Победитель конкурса “Эстония ищет суперзвезду” помимо главного титула получит контракт с Universal Music и 10 000 евро от TV3 и SEB.

Смотрите, как прошел финал шоу "Эстония ищет суперзвезду":

Блог с мероприятия можно прочитать на сайте Kroonika ПО ССЫЛКЕ.