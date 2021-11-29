В онлайн-кинотеатре PÖFF покажут лучшие фильмы фестиваля

Из любой точки Эстонии можно будет посмотреть немецкий фильм “Дорогой Томас”, удостоенный Гран-при кинофестиваля “Темные ночи” и приза за лучший сценарий. В виртуальном кинотеатре будут доступны и другие фильмы из главного конкурса — комедийная драма “Коллективный иммунитет” именитого казахстанского режиссера Адильхана Ержанова и снятая на 16-миллимитровую пленку турецкая драма “Список тех, кто меня любит”. Последняя картина была отмечена призом за лучшую операторскую работу.

Дебютанты будут представлены двумя фильмами — “Другие каннибалы” и “Иви, как Иви”.

Из числа фильмов из стран Балтии можно посмотреть признанный лучшим в программе литовский фильм “Бегунья” и латвийскую картину “За год до войны”, снятую совместно с Литвой и Чехией.

Три фильма из программы “Бунтари не без причины” попробуют перевернуть привычное восприятие кинематографа своим оригинальным подходом. Это победивший в конкурсе польский фильм “Мотыльки”, а также “Беспрецедентные” и “Час теней”.

Больше всего фильмов на русском языке будет представлено в программе “Современные веяния” — четыре из десяти. Это успешные картины, показанные в течение года на разных международных фестивалях. В их число вошли предоставленные Роскино киноработы: черно-белая драма “Совесть”, поэтический детектив “Последняя “Милая Болгария“”, пронзительная историческая картина “Блокадный дневник” и документальный фильм “Станиславский. Жажда жизни”.

В виртуальном кинотеатре будет предложен широкий выбор молодежных фильмов — они составят почти треть всей онлайн-программы. Два из десяти фильмов сняты на русском языке. Драма “Родитель” российского режиссера Влада Фурмана и “18 килогерц” казахстанского режиссера Фархата Шарипова. Оба фильма рассматривают тему наркомании в едином временном, но различном географическом контексте.

Большинство фильмов будут доступны для просмотра в течение трех недель в период с 29 ноября по 19 декабря.

Билет в онлайн-кинотеатр стоит от восьми евро и действителен в течение 48 часов. Онлайн-кинотеатр работает только на территории Эстонии.