Чего мужчины и женщины на самом деле хотят от секса

В топ попали мастурбация и оральный секс, но самым предпочтительным оказалось ласковое сексуальное поведение. Исследователи опровергли мнение, будто мужчин посещают только дикие фантазии. Оказывается, им нравится старый-добрый ванильный секс! “Вопреки некоторым стереотипам, наиболее привлекательным является романтичное поведение. Оно включает в себя поцелуи во время секса, объятия, приятные слова и романтичную атмосферу”, — утверждает ведущий автор исследования Дебби Хербеник.

Эти результаты согласуются с предыдущим подобным исследованием. Оно выявило, что главное в сексе — ощущение близости и привязанности.

Другие исследования также показывают, что активная и здоровая сексуальная жизнь способствует счастью и удовлетворённости. Но лишь в последних из них отмечается: такого эффекта можно достичь, если половой акт приносит положительные эмоции.

Помимо физической разрядки, секс усиливает связь между партнёрами. Поэтому ещё несколько часов после занятия любовью оба могут находиться в приподнятом настроении.

Но оставим на минутку мир сладких грёз. Исследование Индианского университета подчёркивает ещё и важность орального секса. Опрос, проведённый сайтом знакомств для женатых людей Victoria Milan, подтверждает эти данные. Согласно результатам, оральный секс настолько значим, что из-за его отсутствия люди часто решаются на расставание и измену. Если конкретнее, то речь идёт о 65% женщин и 68% мужчин.

Выводы исследований могут показаться очевидными, но так или иначе они приближают нас к пониманию человеческих желаний. Не игнорируйте их. А ещё лучше — почаще говорите с партнёром о том, чего вам обоим хочется. Это отличный путь к улучшению сексуальной жизни и ваших отношений в целом.