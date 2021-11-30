“Тебя я презираю”: неожиданно повздорили Филипп Киркоров и Виктор Дробыш

“Филиппу нужно переходить в цирк какой-нибудь. Он, кстати, большой, здоровый парень, я бы предложил ему работать своим охранником. Он может быть охранником или убирать квартиру. Если он не против — я бы ему хорошо платил. Надо отдать должное, так или иначе, он как-то трусами за корягу зацепился и уже лет 40 или 50 он на эстраде. Именно на эстраде. И никуда не уходит”, — сказал однажды Дробыш.

Разумеется, откровения продюсера не ускользнули от Филиппа Киркорова. Артист отметился в комментариях под видео, подчеркнув, что больше никогда не будет общаться с Дробышем. “Я даже не представляю, как ты мог произнести эти слова, даже ненавидя меня… Все в этой жизни имеет предел и меру, поэтому я хочу, чтобы ты знал — забудь мое имя. Даже за давностью лет я не буду с тобой здороваться, ты просто умер. Для меня не существует такого человека. Это был большой миг маленького человека. Я тебя презираю!” — отрезал Киркоров.

“СтарХит” обратился к Виктору Яковлевичу, чтобы узнать, ожидал ли он такой реакции и что думает по поводу сложившейся ситуации. “Пусть досмотрит до конца. Все, с этим закончили”, — порекомендовал Филиппу продюсер, воздержавшись от более развернутых комментариев.

В том самом конце Ида Галич попыталась узнать, изменилось ли мнение продюсера, он признался, что сожалеет о своей эмоциональности. “Я аж вспотел. Какой я смелый парень! Хамил, нельзя так”, — заявил Дробыш.