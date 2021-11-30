Наследство и тайный брак Александра Градского
Говорят, Александр Борисович предусмотрительно составил завещание, чтобы предотвратить возможные скандалы между родней. А затем, понимая чем может грозить его состояние здоровья, совершил еще один решительный поступок.
Оставил мэтр после себя немало. Последние годы он вместе с фактической супругой и детьми приживал в шикарной квартире на Мосфильмовской улице — оттуда ему удобнее было добираться на съемки проекта “Голос” (когда он сам стал сниматься на “Мосфильме”). Несколько лет назад программа “Идеальный ремонт” даже помогла музыканту обустроить там кухню площадью 30 квадратных метров, которая была разделена на три зоны: отдыха, обеденную и рабочую.
Летом Александр Борисович любил бывать в своем загородном доме в Подмосковье. Особняк с колоннами и просторными балконами расположен в элитном коттеджном поселке “Новоглаголево”. По соседству с певцом жили Сати Казанова, Анастасия Заворотнюк, Ксения Бородина и другие звезды. Стоимость недвижимости здесь варьируется от 100 миллионов рублей (1,18 млн евро) и выше.
Об особняке Градского еще при его жизни успели сложить легенды. Говорят, что Никита Михалков, однажды увидев дворец артиста, сказал: “Я опасался: начнись что, с вилами в первую очередь придут ко мне. Теперь вижу, что сначала, Саша, придут к тебе!” Действительно, дом поражает роскошью: на территории находится огромный бассейн и кинотеатр, с внешней стороны здание облицовано натуральными дорогими материалами.
В СМИ также много писали и про большую квартиру певца в самом центре столицы на Тверской улице. Апартаменты занимали целый этаж. По данным риэлторов, квадратный метр жилья в этом месте обойдется в 7000 евро. А стоимость имущества в целом оценивают более чем в 3 млн евро.
Всего же у Градского девять земельных участков и два жилых дома, несколько квартир и люксовых машин. На несовершеннолетних сыновей артист записал по квартире площадью около 50 квадратных метров. Естественно, у музыканта остались и счета в банках. По некоторым данным, на них порядка 3,5 млн евро — это и выручка театра, и гонорары, и доходы от бизнеса.
Еще позавчера адвокаты полагали, что наследников у мэтра четверо — уже упомянутые взрослые дети, а также дети от последнего союза с Мариной Коташенко — 7-летний Александр и 3-летний Иван. Самого же брака с Мариной не существовало: 17 лет она и Градский официально не были супругами. Однако вчера появилась неожиданная новость.
Музыкант и актриса поженились около месяца назад. Эту информацию подтвердили в окружении Градского, а также его близкий друг, журналист Андрей Караулов. И это существенно меняет дело: официальная супруга также становится наследницей.
Пока неясно, кому достанется главное дело последних лет жизни Александра Градского — его театр песни и труппа, собранная из участников его команд шоу “Голос” разных сезонов. Возможно, придется разделить финансовую часть и творческую.
Кстати, именно в театре “Градский холл” завтра состоится гражданская панихида. Сообщается, что она пройдет без аккредитации прессы — в полузакрытом режиме. Затем певца похоронят на престижном Ваганьковском кладбище. И по этому поводу в Сетях уже разгорелись споры: до этого сообщалось, что согласно воле покойного похоронить его должны были вместе с родителями — на “обычном” Кузьминском кладбище. Чтобы нарушить последнюю волю, нужны были веские основания.