Наследство и тайный брак Александра Градского

Говорят, Александр Борисович предусмотрительно составил завещание, чтобы предотвратить возможные скандалы между родней. А затем, понимая чем может грозить его состояние здоровья, совершил еще один решительный поступок.

Оставил мэтр после себя немало. Последние годы он вместе с фактической супругой и детьми приживал в шикарной квартире на Мосфильмовской улице — оттуда ему удобнее было добираться на съемки проекта “Голос” (когда он сам стал сниматься на “Мосфильме”). Несколько лет назад программа “Идеальный ремонт” даже помогла музыканту обустроить там кухню площадью 30 квадратных метров, которая была разделена на три зоны: отдыха, обеденную и рабочую.

Летом Александр Борисович любил бывать в своем загородном доме в Подмосковье. Особняк с колоннами и просторными балконами расположен в элитном коттеджном поселке “Новоглаголево”. По соседству с певцом жили Сати Казанова, Анастасия Заворотнюк, Ксения Бородина и другие звезды. Стоимость недвижимости здесь варьируется от 100 миллионов рублей (1,18 млн евро) и выше.

Об особняке Градского еще при его жизни успели сложить легенды. Говорят, что Никита Михалков, однажды увидев дворец артиста, сказал: “Я опасался: начнись что, с вилами в первую очередь придут ко мне. Теперь вижу, что сначала, Саша, придут к тебе!” Действительно, дом поражает роскошью: на территории находится огромный бассейн и кинотеатр, с внешней стороны здание облицовано натуральными дорогими материалами.

В СМИ также много писали и про большую квартиру певца в самом центре столицы на Тверской улице. Апартаменты занимали целый этаж. По данным риэлторов, квадратный метр жилья в этом месте обойдется в 7000 евро. А стоимость имущества в целом оценивают более чем в 3 млн евро.