Продукты, повышающие риск второго сердечного приступа и инсульта

В настоящее время в исследовании, проведенном отделением эпидемиологии и профилактики IRCCS Neuromed в Поццилли (Италия), изучается влияние на здоровье большой доли ультра-обработанных пищевых продуктов в рационе людей, уже страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Полученные данные указывают на более высокий риск второго сердечного приступа (или инсульта), на этот раз со смертельным исходом. Более того, из этого исследования вытекает еще одно наблюдение: даже у людей, обычно придерживающихся средиземноморской диеты, но потребляющих слишком много ультрапастеризованных продуктов, риски для здоровья выше.

Исследование отслеживало 1171 человек, участвующих в эпидемиологическом проекте Moli-sani на протяжении более десяти лет. Все они уже имели сердечно-сосудистые заболевания на момент включения в исследование.

Что касается диеты, которой придерживаются участники, исследователи сосредоточились на потреблении ультрапереработанных пищевых продуктов, частично или полностью приготовленных из веществ, обычно не используемых в кулинарии (например, гидролизованных белков, мальтодекстринов, гидрогенизированных жиров) и которые обычно содержат различные добавки, такие как красители, консерванты, антиоксиданты, агенты против слеживания, усилители вкуса и подсластители. В эту категорию входят сладкие и газированные напитки, предварительно упакованные блюда, спреды и некоторые явно “неожиданные” продукты, такие как сухари, сухие завтраки, крекеры и фруктовый йогурт.

“Мы увидели, — объясняет Мариалаура Боначчо, исследователь Департамента эпидемиологии и профилактики и первый автор исследования, — что у людей с более высоким потреблением ультра-обработанных пищевых продуктов на две трети повышен риск второго сердечного приступа или инсульта, на этот раз со смертельным исходом, по сравнению с участниками, которые едят эти продукты реже. Вероятность смерти по любой причине также на 40% выше. Важно подчеркнуть, что определение ультраобработанной пищи не связано с содержанием питательных веществ, а скорее с процессом, используемым для его приготовления и хранения”.