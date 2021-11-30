Похудел, голова в шрамах: что произошло с Григорием Лепсом?

Григорий Лепс испугал народ страшными шрамами на голове. Кроме того, певец сильно похудел. Поклонники начали строить различные версии. Самая распространенная — исполнитель тяжело болен.

В окружении артиста решили пролить свет и раскрыли правду о состоянии звезды. Так, по их словам, свежие шрамы на голове Лепса появились больше месяца. Вокалист их не скрывает. “Рубцы остались после операции по пересадке волос, которую Григорий делал за границей осенью. Причем не в первый раз. Он ранее проходил данную процедуру дважды — в Америке и в Корее”, — цитирует знакомых Григория “СтарХит”.

Он добавил, что три года назад у Лепса были похожие шрамы все по той же причине. Артисту ведь важно хорошо выглядеть и поддерживать себя в форме.

Что касается худобы, то в последнее время вокалист сидит на диетах и ведет здоровый образ жизни. Одно время певец весил 105 кг. Теперь похудел на 30 кг. В свободное время он занимается плаванием.

Сам Лепс рассказывал, что он не ест на ночь и перед концертами. В его рационе много рыбы, он отказался от свинины и раз в день позволяет себе кофе, а также бросил пить. “Пьяным я бываю в крайней степени редко. Может, раз в два года, раз в год. Мне уже не очень можно, пытаюсь сохранить оставшееся здоровье. Мне, конечно, наливают друзья порой, но пьют они сами. Мне нравится алкоголь, но я не могу себе его позволить. Слишком много нажито болячек вследствие разгульного образа жизни. Поэтому сейчас пытаюсь сохранить оставшееся здоровье”, — говорил 59-летний певец.