Дело Александра Градского продолжит Алексей Рыбников

Рыбников сказал, что считает своим долгом подставить плечо коллегам в непростой ситуации. Композитор подчеркнул, что был потрясен известием о кончине Градского.

“Это ярчайшая творческая личность. Его искусство стало настоящим открытием в начале 1970-х годов, когда он ворвался в музыкальный мир советской эпохи, ломая все устои и на полвека утвердив свои правила великого музыканта. Многие годы Александр был моим другом”, — рассказал Рыбников.

Театр с момента основания возглавлял народный артист России Александр Градский. За это время сложились свои традиции: каждый солист мог рассчитывать на один сольный концерт в год (однажды для Дины Гариповой было сделано исключение — концерты шли два вечера подряд), были созданы сборные программы-посвящения Владимиру Высоцкому, группам Tht Beatles, Queen, ABBA и другим, а тематические концерты "Ретро-градский англо-русский концерт", "Кинохит", а также новогодние программы, которые шли в течение всех российских “каникул” каждый вечер, кроме 1 января (роль уставшего и циничного Деда Мороза играл сам Градский). Со своими концертами также выступал камерный оркестр театра и приглашенные артисты. Дважды в "Градском" прошла церемония награждения премией им. Высоцкого "Своя колея".

Александр Градский радовался не только тому, что театр наконец удалось достроить и запустить, но и тому, что результат понравился поклонникам. Особенно его радовали фразы постоянных зрителей "приходим как домой".

Эту атмосферу и призван сохранить Алексей Рыбников, у которого на попечении находится и свой музыкальный театр. Композитор известен рок-операми "Юнона" и "Авось", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Война и мир" и музыкой к фильмам "Остров сокровищ", "Большое космическое путешествие", "Усатый нянь", "Вам и не снилось...", "Через тернии к звездам", "Карантин", "Сказка о Звездном мальчике", "Шанс" и многим другим.