“Поле чудес” меняет формат и название. Но не ведущего

Сообщается, что руководство канала не захотело продлевать контракт с компанией “ВИД”, которая занималась производством программы. Оказалось, что новый договор, предложенный производителем, претерпел изменения, которые не устроили вещателя.

Первый канал решил производить программу своими силами, для чего купил права на формат у компании CBS, которая является производителем телевикторины Wheel Of Fortune — именно она вдохновила в свое время Анатолия Лысенко и Владислава Листьева создать “Поле чудес”.

Новые выпуски выйдут в эфир уже в начале 2022 года, ведущим по-прежнему будет Леонид Якубович, а вот название изменится на “Наше поле чудес”: старое закреплено за “ВИДом”.

“Тридцать один год программе — это так много, что не грех и встряхнуться. Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю”, — сказал ведущий проекта.