“Умирать не хочу, но готова”: Евгения Симонова рассказала о борьбе со смертельной болезнью

66-летняя Евгения Симонова дала откровенное интервью Катерине Гордеевой. Актриса рассказала, что рост новообразования у нее спровоцировала запущенная болезнь.

“Не было же ограничений! Воспаление легких, а у меня спектакль в Иркутске, билеты проданы. Ну воспаление легких — и что? Потеплее оделась, напилась антибиотиков, поехала в аэропорт, села в самолет, температуру сбила, приехала, сыграла, вернулась и продолжила лечиться. Потом опять съемки… Вот так я все преодолевала… И началась хроника”, — поделилась звезда.

Так продолжалось несколько лет, пока в начале нулевых медики не обнаружили в легких артистки подозрительное затемнение. Специалисты решили не делать спешных выводов, а просто понаблюдать. “Потом после очередного воспаления легких вдруг она у меня раз — и выросла. Врачи сказали удалять”, — сказала Симонова.

Несмотря на огромный риск для жизни, Евгения Павловна отмечает, что не особенно переживала по этому поводу. “Испугалась? Нет! Я вообще всегда панически боюсь за близких, а за себя — нет. Не знаю почему, — разоткровенничалася она. — Не могу сказать, что готова умереть завтра-послезавтра. Но если скажут, что надо, могу принять это, потому что я благодарна. Я 66 лет так прожила! Мало? Нет. Это хорошо. Я не хочу, у нас еще дома дела, но, в принципе, готова”.

В 2013 году родные отправили Симонову в Германию на лечение. Актриса надеялась, что получит только консультацию, однако вновь слегла. “Хирург, который потом меня оперировал, сказал: “Резать однозначно”. А мне в Москве такие ужасы рассказали по поводу этой операции: там рассекали со спины, ребра подпиливали… А плевра долго восстанавливается”, — вспомнила звезда.

В итоге пациентка согласилась лечь под нож, хотя и опасалась неприятных последствий. К счастью, это было лучшее решение, которое она могла принять. Ведь именно на операционном столе специалист нашел у нее аденокарциному — злокачественную опухоль.