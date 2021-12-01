“Умирать не хочу, но готова”: Евгения Симонова рассказала о борьбе со смертельной болезнью(2)
В прошлом году в СМИ поползли слухи, что Симоновой поставили страшный диагноз: врачи обнаружили у звезды “Обыкновенного чуда” рак легких. Артистка старалась обходить мрачную новость стороной, а дочь и вовсе ее опровергла. Однако недавно Евгения Павловна решила рассказать правду о своем заболевании, — пишет “СтарХит”.
66-летняя Евгения Симонова дала откровенное интервью Катерине Гордеевой. Актриса рассказала, что рост новообразования у нее спровоцировала запущенная болезнь.
“Не было же ограничений! Воспаление легких, а у меня спектакль в Иркутске, билеты проданы. Ну воспаление легких — и что? Потеплее оделась, напилась антибиотиков, поехала в аэропорт, села в самолет, температуру сбила, приехала, сыграла, вернулась и продолжила лечиться. Потом опять съемки… Вот так я все преодолевала… И началась хроника”, — поделилась звезда.
Так продолжалось несколько лет, пока в начале нулевых медики не обнаружили в легких артистки подозрительное затемнение. Специалисты решили не делать спешных выводов, а просто понаблюдать. “Потом после очередного воспаления легких вдруг она у меня раз — и выросла. Врачи сказали удалять”, — сказала Симонова.
Несмотря на огромный риск для жизни, Евгения Павловна отмечает, что не особенно переживала по этому поводу. “Испугалась? Нет! Я вообще всегда панически боюсь за близких, а за себя — нет. Не знаю почему, — разоткровенничалася она. — Не могу сказать, что готова умереть завтра-послезавтра. Но если скажут, что надо, могу принять это, потому что я благодарна. Я 66 лет так прожила! Мало? Нет. Это хорошо. Я не хочу, у нас еще дома дела, но, в принципе, готова”.
В 2013 году родные отправили Симонову в Германию на лечение. Актриса надеялась, что получит только консультацию, однако вновь слегла. “Хирург, который потом меня оперировал, сказал: “Резать однозначно”. А мне в Москве такие ужасы рассказали по поводу этой операции: там рассекали со спины, ребра подпиливали… А плевра долго восстанавливается”, — вспомнила звезда.
В итоге пациентка согласилась лечь под нож, хотя и опасалась неприятных последствий. К счастью, это было лучшее решение, которое она могла принять. Ведь именно на операционном столе специалист нашел у нее аденокарциному — злокачественную опухоль.
“Хирург еще думал, что это может быть новообразование воспалительного характера. И только когда они вскрыли и взяли оттуда биопсию, результаты показали онкологию. Тогда вместо какой-то части он удалил мне всю нижнюю долю правого легкого”, — поделилась актриса.
По словам звезды, она попросту не ощутила весь груз тяжелой болезни. Поэтому уже через месяц вернулась к работе в театре и чувствовала себя прекрасно. Причем операция прошла почти десять лет назад, не вызвав никакого ажиотажа в Сети.
“А потом вдруг, перед пандемией, мне кто-то аккуратно звонит: “Жень, как дела? Ты сейчас где?”. Оказалось, что в Интернете прошла информация, что у меня онкологическое заболевание и врачи борются за мою жизнь”, — удивилась Симонова.