Пока Егор Бероев выступал против вакцинации, его теща Ирина Алферова едва не умерла от ковида

Борис Корчевников разразился гневной отповедью в адрес Егора Бероева. Телеведущий жестко отреагировал на провокацию актера. Некоторое время назад тот сравнил вакцинацию с “сегрегацией евреев”, появившись перед публикой с приколотой на лацкан пиджака желтой шестиконечной звездой, отсылающей к жертвам геноцида времен Второй мировой войны. Актер признался, что “не вакцинировался от коронавируса”. Он призвал не делить людей на “привитых и непривитых”.

“Это оскорбляет меня. Часть моей семьи, которая воевала на фронте. Часть моей семьи, которая погибла в еврейских гетто”, — ответил на выпад артиста Борис.

После чего он раскрыл шокирующую правду о том, как спасал знаменитую тещу Бероева. “Самое главное, я не думал, что об этом скажу. Когда Бероев стоял на сцене, мне позвонила мама и сказала, что надо помочь его теще, актрисе Ирине Алферовой. У нее и ее мужа был коронавирус”, — сообщил Борис в эфире шоу “Судьба человека” на телеканале “Россия 1”.

По его словам, он и его мама буквально “с ног сбились”. “Этим занимался я, моя мама. В Москве не было мест в больницах на тот момент. Ее и мужа спасли. Это было в тот момент, когда Бероев сеял сомнения и говорил про сегрегацию”, — уточнил Корчевников.

Бероев, в свою очередь, за спасение родных поблагодарил министра здравоохранения Веронику Скворцову.