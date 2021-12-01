Три признака мужской измены

С точки зрения специалиста, мужчины заводят вторую семью, потому что их связь с любовницей со временем может перерастать во что-то большее, чем просто секс. При этом они не хотят бросать свою жену, поскольку привыкли к этим отношениям. Вместе с тем эксперт выразила уверенность в том, что измену женщины чувствуют всегда.

“Это не миф, что женщины обладают “шестым чувством”, они обязательно обнаружат обман. Другое дело, как собрать доказательства”, — поделилась своим мнением Девани.

Одним из признаков супружеской неверности она назвала желание охраны собственного телефона. В частности, если партнер боится оставить его без присмотра или устанавливает на нем пароль, то высока вероятность того, что он что-то скрывает. Девани отметила, что если мужчина уже изменил однажды, то риск повторения подобной ситуации возрастает.

Также о неверности может сигнализировать резко изменившийся образ жизни партнера. Например, он может просыпаться по утрам раньше обычного и уезжать якобы на неотложные рабочие встречи.

Еще одним признаком отношений на стороне может стать нежелание мужчины появляться вместе со своей возлюбленной на публике. А на вопросы о том, где был мужчина, может последовать агрессивная реакция и обвинения партнерши в том, что она его допрашивает.

У нас возник только один вопрос к психологу: почему, собственно, эти признаки касаются только мужских измен? Что за сексизм и дискриминация женщин?