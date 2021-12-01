“Они убивают нас”: теледоктор Мясников жалуется на звезд-антиваксеров

К ярым противникам вакцинации относятся актриса Мария Шукшина и певец Юрий Лоза. Призывали бойкотировать прививки от коронавируса звезда 90-х Наталья Ветлицкая и ее коллега Катя Лель, а также актер Егор Бероев, почему-то сравнивший важную процедуру с пыткой.

“Я где-то написал, что им верят, потому что мы их любим. Они поют и создают прекрасные сценические образы. Но они же создали этот кредит доверия совсем на другой области. Они этим доверием злоупотребляют и убивают нас”, — сказал доктор Мясников в эфире программы “Полный контакт”.

Медик отметил, что с актеров, музыкантов и прочих популярных людей в ситуации с пандемией должен быть “двойной спрос”. Одно неосторожное слово может сломать десятки, а то и сотни судеб.

Необходимо, однако, помнить, что одним из первых, кто снизил в умах сограждан опасность коронавируса, стал сам Мясников, еще до начала эпидемии предрекавший, что это временное явление. Но никакого двойного спроса с себя он не требует.