“Это не я”: Алек Болдуин утверждает, что он не нажимал на курок перед роковым выстрелом

Телеканал ABC опубликовал выдержки из интервью Алека Болдуина, которое он дал после инцидента со стрельбой, произошедшего на съемочной площадке фильма «Ржавчина". Полностью интервью выйдет сегодня.

Во время беседы телеведущий Джордж Стефанопулос сказал, что сценарии фильма не предусматривал, что актер нажмет на спусковой крючок. Болдуин ответил: «Спусковой крючок не был спущен. Я не нажимал на спусковой крючок».

«Так вы не нажимали на спусковой крючок?» — уточнил у него Стефанопулос. «Я бы никогда не наставил ни на кого оружие и не нажал бы на спусковой крючок, никогда», — ответил Болдуин.

Актер добавил, что «кто-то вставил в оружие боевой патрон, патрон, который даже не должен был находиться на площадке». Он сказал, что «без понятия», как боевой патрон попал в револьвер.

Напомним, что на съемочной площадке Алек Болдуин выстрелил из револьвера-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Врачи не смогли спасти оператора. Соузу впоследствии выписали из больницы.