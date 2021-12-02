“Что она говорит — это преступление”: Юлий Гусман против Марии Шукшиной

78-летний Юлий Гусман всегда внимательно относился к своему здоровью. Именно поэтому, когда появилась возможность, он сразу сделал прививку от коронавируса. Сначала режиссер поставил вакцину Pfizer, а позднее ревакцинировался «Спутником V».

Позиция некоторых знаменитостей, отговаривающих людей от прививок, возмущает Гусмана. Режиссер уверен, что артисты совершают самое настоящее преступление.

«Не в обиду никому, я очень люблю Машу Шукшину, я хорошо отношусь к другим участникам этих дел. Это преступление. Людям предлагают лекарство от смерти в прямом смысле слова. Это ужасно, я как врач вам говорю, это тяжелейшая смерть. И вот эти интеллигентные как бы люди, мои добрые знакомые, несут полный бред. Вакцина может быть более-менее совершенная, она может действовать лучше или хуже, но она практически дает гарантию спасения от смерти», — подчеркнул режиссер.

Гусман позитивно относится и к введению QR-кодов. Вот только режиссер считает, что в этом спорном вопросе нужно действовать с умом, избегая ошибок, которые вызовут негатив в обществе. «Когда я приехал за границу, где работал со студентами, нужно было делать вакцину. Я сделал Pfizer. Я приехал в Россию полностью вакцинированный, но мне не дают QR-код — потому что их вакцины мы не признали. Они нашу тоже не признают. Вот эта игра в политику во времена такого страшного всемирного несчастья, как пандемия, мне кажется отвратительной и унизительной», — отметил Гусман.

Многих противников вакцинации смущает то, что им не дают ознакомиться с альтернативными препаратами. Гусман также считает, что на российский рынок нужно впустить западные вакцины, но сделать их платными. Это, по его мнению, ускорит темпы вакцинации.

В интервью для RTVI режиссер признался, что пандемия стала испытанием как для него самого, так и для всех его знакомых. Однако даже в это сложное время Гусман продолжал заниматься любимым делом.