Оксимирон наконец-то выпустил новый альбом — и уже собрал противоречивые отзывы
Новый альбом Оксимирона 2021 года все-таки вышел. Пластинка “Красота или уродство” только за первый час набрала миллион прослушиваний, — радуется за исполнителя “СтарХит”.
Новые треки Оксимирона слушатели ждали больше, чем любую другую музыкальную премьеру. Вопросы о том, когда выйдет альбом Оксимирона 2021 года и каким он будет, то и дело звучали в Сети. И вот 1 декабря состоялся релиз «Красоты и уродства».
Обложку для пластинки создал Борис Гребенщиков — один из главных кумиров рэпера. «На данный момент из тех, кто жив, я бы больше всего хотел записать трек с Борисом Гребенщиковым. Но я не решаюсь его спросить, потому что я слишком фанат», — рассказывал однажды музыкант.
Всего в альбоме представлено 22 композиции, и это самый большой релиз в карьере Оксимирона. Рэпер постарался удовлетворить разношерстную публику: на пластинке нашлось место и для треков на политическую тему, и для философских баллад. Особенно часто кумир слушателей критикует рэп-сообщество, которое, по его мнению, прогнило изнутри. Собственно, наделавший шума трек «Кто убил Марка?» также был посвящен этой тематике.
Разумеется, сразу же после громкого релиза поклонники начали делиться отзывами об альбоме. И тут мнения слушателей кардинально разошлись. Одни сочли пластинку гениальной, а другие упрекнули Оксимирона в поверхностности и вторичности.
«Я похлопал в конце. Гений, поэт! Ты сделал смело, в духе времени, современно, агрессивно»; «Я вообще не понимаю, в чем феномен Оксимирона? Там же ничего музыкального нет в треках. Это просто рифмованная аудиокнига под бит»; «Прослушал частично. Мыслей интересных много, но как-то все свалено в одну кучу», — делились мнениями слушатели.
Рецензенты, подробно разбирающие альбом, тоже остались не в восторге. Так, Павел Городницкий отметил, что Оксимирону нечего сказать публике, из-за чего слушатели начинают уставать от пластинки уже к десятому треку. «Я врубил первую песню и приготовился кайфовать целый час. Сначала действительно был в восторге: энергия первого же трека из двадцати двух заставила написать твит о том, что Оксимирон вернулся и снова царит в русском рэпе. Но как же я ошибался! Практически весь альбом — микс из унылых самокопаний, однообразных битов, псевдопафосных заходов. И дело даже не в якобы устаревшем стиле Мирона, за который он предусмотрительно отчитал себя в треке «Рецензия». Проблема в том, что Мирону правда нечего сказать», — подчеркнул автор.
Возможно, неоднозначный прием связан именно с длительностью ожидания. Все-таки Оксимирон молчал много лет, и поклонники были уверены, что его возвращение обернется настоящей сенсацией. «Это неплохой альбом, но он хуже предыдущих двух пластинок Окси»; «Еще перед началом прослушивания я размышлял, что это исторический релиз. В итоге чего-то не хватило»; «Для меня это главный альбом года. Его будут слушать все, вне зависимости от качества», — подчеркивали фанаты звезды.
Так или иначе, позитивных оценок оказалось больше, чем негативных. Сам Оксимирон хранит молчание, но очевидно, что царствование Моргенштерна на рэп-арене теперь под угрозой.
Ну а пока вы можете составить свое мнение об альбоме. Вот он.