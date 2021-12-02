Оксимирон наконец-то выпустил новый альбом — и уже собрал противоречивые отзывы

Новые треки Оксимирона слушатели ждали больше, чем любую другую музыкальную премьеру. Вопросы о том, когда выйдет альбом Оксимирона 2021 года и каким он будет, то и дело звучали в Сети. И вот 1 декабря состоялся релиз «Красоты и уродства».

Обложку для пластинки создал Борис Гребенщиков — один из главных кумиров рэпера. «На данный момент из тех, кто жив, я бы больше всего хотел записать трек с Борисом Гребенщиковым. Но я не решаюсь его спросить, потому что я слишком фанат», — рассказывал однажды музыкант.

Всего в альбоме представлено 22 композиции, и это самый большой релиз в карьере Оксимирона. Рэпер постарался удовлетворить разношерстную публику: на пластинке нашлось место и для треков на политическую тему, и для философских баллад. Особенно часто кумир слушателей критикует рэп-сообщество, которое, по его мнению, прогнило изнутри. Собственно, наделавший шума трек «Кто убил Марка?» также был посвящен этой тематике.

Разумеется, сразу же после громкого релиза поклонники начали делиться отзывами об альбоме. И тут мнения слушателей кардинально разошлись. Одни сочли пластинку гениальной, а другие упрекнули Оксимирона в поверхностности и вторичности.

«Я похлопал в конце. Гений, поэт! Ты сделал смело, в духе времени, современно, агрессивно»; «Я вообще не понимаю, в чем феномен Оксимирона? Там же ничего музыкального нет в треках. Это просто рифмованная аудиокнига под бит»; «Прослушал частично. Мыслей интересных много, но как-то все свалено в одну кучу», — делились мнениями слушатели.