ТОП-5 вопросов пассажиров, которые бесят стюардесс

Есть ли еще еда?

Почти на каждом рейсе найдется пассажир, который после предоставляемого обеда остался голодным. Они спрашивают об оставшихся обедах. Иногда, получив отрицательный ответ, они обвинят стюардесс в жадности и учинят скандал.

Над каким городом летим?

В некоторых самолетах на пассажирских креслах есть мониторы, где пассажиры могут видеть географию полета — их задача обслуживать пассажиров. Этот вопрос раздражает стюардесс по причине того, что они сами не знают подробностей перелета. Они работают с пассажирами, а всей информацией о полете владеет лишь капитан судна

Почему не откидывается спинка?

Спинка кресел, которые находятся в аварийном ряду, не откидывается по правилам безопасности. Они имеют пометку в билете “Space+”. Кроме того, существуют авиакомпании, которые принципиально используют кресла с фиксированным положением спинки — например, российская "Победа".

Можно пересесть в бизнес-класс?

Пассажиры по каким-либо причинам часто просятся в бизнес-класс или, пытаясь дать небольшую взятку, просят их туда пересадить Но бортпроводники не имеют права пересаживать людей с места на место ни по каким причинам.

А у вас тут курят?

Курящие люди часто умоляют стюардесс сделать всего одну затяжку или воспользоваться электронной сигаретой, манипулируют страхом перелета.

Но курение на борту строго запрещено для всех участников полета. Пепельницы установлены на дверях для нарушителей, так как выбрасывать бычок в мусорный бак или в туалет опасно.