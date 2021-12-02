02.12.2021, 13:30
ВИДЕО | Элджей хочет сбежать из России?(6)
ФОТО: screenshot - youtube
В последнее время российские рэперы чувствуют себя несколько некомфортно. Если уж самого известного из них — Моргенштерна — взяли в оборот и уже обвиняют в торговле наркотиками на уровне главы Следственного комитета, то и остальным дан сигнал. Вот уже и Элджея заметили выходящим из иммиграционного центра на Кипре.
Предполагается, что рэпер получает кипрское гражданство. Впрочем, ни он сам, ни его представители пока не дают ответ, справедливы ли догадки журналистов.
Элджей был одним из исполнителей, к трекам которого у российских властей появились претензии из-за признаков пропаганды наркотиков в текстах.