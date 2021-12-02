ВИДЕО | Элджей хочет сбежать из России?

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В последнее время российские рэперы чувствуют себя несколько некомфортно. Если уж самого известного из них — Моргенштерна — взяли в оборот и уже обвиняют в торговле наркотиками на уровне главы Следственного комитета, то и остальным дан сигнал. Вот уже и Элджея заметили выходящим из иммиграционного центра на Кипре.