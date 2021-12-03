Обман и притворство? Эстонская телезвезда Мэрилин Нау выставляла в Инстаграм чужие фото "своей" гламурной жизни

С виду аккаунт Мерилин Нау ничем не отличается от других. Там она рекламирует розыгрыши, свои появления в разных СМИ, а также выкладывает фото из путешествий. Однако если более пристально рассмотреть задний план некоторых его фотографий, то можно увидеть, что это картинки из Интернета, с помощью которых телезвезда демонстрирует свою якобы шикарную жизнь.