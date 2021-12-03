Шоубиз
03.12.2021, 18:07

Обман и притворство? Эстонская телезвезда Мэрилин Нау выставляла в Инстаграм чужие фото "своей" гламурной жизни

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+ комментарий самой Мерилин
Мерилин Мёльдер
Мерилин Мёльдер merilin.molder@kroonika.ee
Fotod: Õhtuleht/Kuvatõmmis

С тех пор, как вышел первый сезон известного эстонского телешоу "Rannamaja", издание Kroonika отовсюду намекают, что звезда популярного реалити-сериала Мерилин Нау пытается произвести в Instagram более гламурное впечатление о своей жизни, чем на самом деле.

С виду аккаунт Мерилин Нау ничем не отличается от других. Там она рекламирует розыгрыши, свои появления в разных СМИ, а также выкладывает фото из путешествий. Однако если более пристально рассмотреть задний план некоторых его фотографий, то можно увидеть, что это картинки из Интернета, с помощью которых телезвезда демонстрирует свою якобы шикарную жизнь.

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